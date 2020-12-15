На слуху: Алибасов перепишет наследство на обезьяну 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке зависимых от запрещенных веществ певиц.

Продюсер Бари Алибасов решил переписать завещание на обезьяну Машу.

В данный момент Алибасов и адвокат работают над тем, чтобы обеспечить достойное существование семилетней обезьяны в случае смерти продюсера.

@kyliejenner

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Список возглавила модель и предпринимательница Кайли Дженнер. Она признана самой молодой миллиардершей в мире. Звезде всего 23 года.

Кадр из сериала «Бедная Настя»

Поклонники актрисы Елены Кориковой озадачены тем, куда пропала актриса. Уже три месяца она не выходит на связь со своими фанатами.