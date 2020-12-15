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На слуху: Алибасов перепишет наследство на обезьяну 

Мария Грибова 3 часа назад
На слуху: Алибасов перепишет наследство на обезьяну
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Уральские пельмени» отсудили миллионы у бывшего коллеги

Участники «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников и Дмитрий Соколов отсудили у компании бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского 2,1 миллиона рублей.
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Пригожин обвинил Шнурова в поддержке «певичек без голоса»

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке зависимых от запрещенных веществ певиц.
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Бари Алибасов перепишет наследство на обезьяну

Продюсер Бари Алибасов решил переписать завещание на обезьяну Машу.
В данный момент Алибасов и адвокат работают над тем, чтобы обеспечить достойное существование семилетней обезьяны в случае смерти продюсера.
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Названа самая дорогая звезда года

@kyliejenner
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Список возглавила модель и предпринимательница Кайли Дженнер. Она признана самой молодой миллиардершей в мире. Звезде всего 23 года.
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Корикова не выходит на связь

Кадр из сериала «Бедная Настя»
Поклонники актрисы Елены Кориковой озадачены тем, куда пропала актриса. Уже три месяца она не выходит на связь со своими фанатами.
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Видео дня. Фейковые секреты фитнес-моделей
Женский форум
Звёзды , Елена Корикова , Вячеслав Мясников , Дмитрий Брекоткин , Сергей Ершов , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Дмитрий Соколов , Бари Алибасов , РИА Новости , Forbes
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