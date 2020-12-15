На слуху: Алибасов перепишет наследство на обезьяну 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Участники «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников и Дмитрий Соколов отсудили у компании бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского 2,1 миллиона рублей.
Продюсер Иосиф Пригожин обвинил музыканта Сергея Шнурова в поддержке зависимых от запрещенных веществ певиц.
Продюсер Бари Алибасов решил переписать завещание на обезьяну Машу.
В данный момент Алибасов и адвокат работают над тем, чтобы обеспечить достойное существование семилетней обезьяны в случае смерти продюсера.
@kyliejenner
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года. Список возглавила модель и предпринимательница Кайли Дженнер. Она признана самой молодой миллиардершей в мире. Звезде всего 23 года.
Кадр из сериала «Бедная Настя»
Поклонники актрисы Елены Кориковой озадачены тем, куда пропала актриса. Уже три месяца она не выходит на связь со своими фанатами.