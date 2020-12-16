На слуху: Шаляпин резко ответил на слова Шукшиной

Все новости на карте

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Танцовщица Елизавета Зворыгина предъявила претензии к певице Светлане Лободе. Она сравнила свое выступление с номером артистки и обвинила ее в плагиате.

Певец Сергей Лазарев рассказал о тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Артист пожаловался, что его расходы увеличились.

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов заявил, что актер Дмитрий Нагиев меняется, как только включается камера. И это его раздражает.

@shukshina_maria

Музыкант Прохор Шаляпин резко отозвался в адрес актрисы и ведущей Марии Шукшиной , которая заявила, что на ток-шоу спикеры и артисты ходят ради денег и самопиара.

В Сети появилось видео, на котором Аршавин обнимается со своей предполагаемой новой возлюбленной. Его засняла Милана Тюльпанова на праздновании дня рождения их общей подруги.