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На слуху: Шаляпин резко ответил на слова Шукшиной о продажности телевидения 

Анна Арсеньева 1 час назад
На слуху: Шаляпин резко ответил на слова Шукшиной
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Лободу уличили в плагиате

Танцовщица Елизавета Зворыгина предъявила претензии к певице Светлане Лободе. Она сравнила свое выступление с номером артистки и обвинила ее в плагиате.
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Лазарев заявил о финансовых трудностях

Певец Сергей Лазарев рассказал о тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Артист пожаловался, что его расходы увеличились.
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Морозов рассказал о двуличности Нагиева

Артист "Кривого зеркала" Александр Морозов заявил, что актер Дмитрий Нагиев меняется, как только включается камера. И это его раздражает.
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«Она давно очернила имя своего отца»

@shukshina_maria
Музыкант Прохор Шаляпин резко отозвался в адрес актрисы и ведущей Марии Шукшиной, которая заявила, что на ток-шоу спикеры и артисты ходят ради денег и самопиара.
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Как выглядит новая девушка Аршавина

В Сети появилось видео, на котором Аршавин обнимается со своей предполагаемой новой возлюбленной. Его засняла Милана Тюльпанова на праздновании дня рождения их общей подруги.
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Видео дня. Самые красивые молодые жены миллиардеров
Женский форум
Звёзды , Мария Шукшина , Дмитрий Нагиев , Сергей Лазарев , Светлана Лобода , Прохор Шаляпин , Александр Морозов , РИА Новости
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