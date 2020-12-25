На слуху: Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Конкурс "Мисс СССР" проводился в Советском Союзе всего три раза: с 1989 по 1991 год. Но в последний его уже переименовали в "Мисс СНГ". В 1990-м победительницей стала жительница Белоруссии Мария Кежа

@kativarnava

Многие знакомые Екатерины Варнавы отмечают, что она лишена всякого эгоизма. А недавно артистка приняла участие в проекте «Георгий за кадром», где ведущий спросил ее о взглядах на жизнь.

@vitalinaromanovskaya

Бывшая жена скончавшегося российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ведущий «России 1» Андрей Малахов предложил ей один миллион рублей за появление на похоронах артиста.

@valeriya

Исполнительницу Валерию затравили в Сети из-за поздравления с католическим Рождеством. Певица сделала публикацию в личном аккаунте Instagram.

@yarmolnikcom

Актер Леонид Ярмольник сообщил о воровстве среди актеров и объяснил, почему эту профессию зачастую сравнивают с проституцией.