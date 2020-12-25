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На слуху: Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской
Фото: @vitalinaromanovskaya
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Где сейчас последняя мисс СССР

Конкурс "Мисс СССР" проводился в Советском Союзе всего три раза: с 1989 по 1991 год. Но в последний его уже переименовали в "Мисс СНГ". В 1990-м победительницей стала жительница Белоруссии Мария Кежа.
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Варнава: «Бесит, когда тебя называют звездой»

@kativarnava
Многие знакомые Екатерины Варнавы отмечают, что она лишена всякого эгоизма. А недавно артистка приняла участие в проекте «Георгий за кадром», где ведущий спросил ее о взглядах на жизнь.
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Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской

@vitalinaromanovskaya
Бывшая жена скончавшегося российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ведущий «России 1» Андрей Малахов предложил ей один миллион рублей за появление на похоронах артиста.
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Валерию затравили за поздравления с католическим Рождеством

@valeriya
Исполнительницу Валерию затравили в Сети из-за поздравления с католическим Рождеством. Певица сделала публикацию в личном аккаунте Instagram.
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Ярмольник: «Моя профессия вся стоит на воровстве»

@yarmolnikcom
Актер Леонид Ярмольник сообщил о воровстве среди актеров и объяснил, почему эту профессию зачастую сравнивают с проституцией.
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Видео дня. Оригинальная упаковка подарка своими руками
Женский форум
Звёзды , Екатерина Варнава , Леонид Ярмольник , Андрей Малахов , Армен Джигарханян , Мария Кежа , РИА Новости
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