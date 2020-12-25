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Где сейчас последняя мисс СССР 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Конкурс "Мисс СССР" проводился в Советском Союзе всего три раза: с 1989 по 1991 год. Но в последний его уже переименовали в "Мисс СНГ". В 1990-м победительницей стала жительница Белоруссии Мария Кежа. "Рамблер" рассказывает, чем сейчас занимается последняя девушка, получившая титул "Мисс СССР".
Когда Мария Кежа выиграла конкурс, ей было всего 17 лет. Из-за этого девушке запретили представлять страну на международном уровне. Вместо нее на конкурс "Мисс Вселенная" поехала москвичка Юлия Лемигова, занявшая второе место.
После победы Мария Кежа год ездила в различные поездки, представляя Советский Союз. Во время одной из таких она познакомилась с Дональдом Трампом и его женой.
В 1991 году Мария Кежа уехала жить в Германию и вышла замуж за немецкого журналиста. Но через год они развелись, и девушка вернулась домой. В 1993 года она опять попыталась уехать за границу и начала работать моделью во Франции. Однако ее карьера завершилась после автомобильной аварии.
С 1995 по 2005 года Мария Кежа работала дизайнером во французской компании Lancel. В 2008-м она создала свой бренд сумок Masha Keja, а четыре года назад открыла бутик в Париже.
Сейчас ей 47 лет. Мария Кежа в третий раз вышла замуж и родила сына.
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Красота , Фото , Мария Кежа , Дональд Трамп
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