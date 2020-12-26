На слуху: актер из «Универа» раскрыл правду о романе с Асмус 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

26 декабря американский рок-музыкант и актер Джаред Лето отмечает свой день рождения. «Рамблер» расскажет, для каких ролей актер кардинально менял внешность.

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Актер Алексей Гаврилов (Лемар) подтвердил слухи о романе с Кристиной Асмус. О том, что им довольно долго удавалось скрывать свою связь, актер рассказал в эфире YouTube-программы «Лучше правду» Сурена Каграманова.

Кадр из видео

Режиссер и сценарист Борис Грачевский признался, что киножурнал «Ералаш» испытывает финансовые трудности.

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Популярная российская певица Лиза, более известная под псевдонимом Монеточка, вышла замуж. Об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте. Там она опубликовала снимок, на котором видна ее рука, а также рука ее избранника.

bigpicture.ru

2020 год стал настоящим испытанием для многих голливудских пар — далеко не каждая из них смогла пережить все тяготы вынужденной самоизоляции, а в СМИ то и дело появлялись новости о звездных разводах. Однако некоторым знаменитостям локдаун только пошел на пользу, о них сегодня и поговорим.