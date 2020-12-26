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На слуху: актер из «Универа» раскрыл правду о романе с Асмус 

Стелла Шмель 2 часа назад
На слуху: актер из «Универа» раскрыл правду о романе с Асмус
Фото: @asmuskristina
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Роли Джареда Лето, ради которых он менял внешность

26 декабря американский рок-музыкант и актер Джаред Лето отмечает свой день рождения. «Рамблер» расскажет, для каких ролей актер кардинально менял внешность.
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Звезда "Универа" раскрыл правду о романе с Асмус

@asmuskristina
Актер Алексей Гаврилов (Лемар) подтвердил слухи о романе с Кристиной Асмус. О том, что им довольно долго удавалось скрывать свою связь, актер рассказал в эфире YouTube-программы «Лучше правду» Сурена Каграманова.
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Грачевский ответил на слухи о продаже «Ералаша»

Кадр из видео
Режиссер и сценарист Борис Грачевский признался, что киножурнал «Ералаш» испытывает финансовые трудности.
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Лиза Монеточка вышла замуж

@monetochkaliska
Популярная российская певица Лиза, более известная под псевдонимом Монеточка, вышла замуж. Об этом она объявила в своем Instagram-аккаунте. Там она опубликовала снимок, на котором видна ее рука, а также рука ее избранника.
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10 самых крепких голливудских пар 2020 года

bigpicture.ru
2020 год стал настоящим испытанием для многих голливудских пар — далеко не каждая из них смогла пережить все тяготы вынужденной самоизоляции, а в СМИ то и дело появлялись новости о звездных разводах. Однако некоторым знаменитостям локдаун только пошел на пользу, о них сегодня и поговорим.
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Видео дня. Оригинальная упаковка подарка своими руками
Женский форум 1
Звёзды , Алексей Гаврилов , Борис Грачевский , Кристина Асмус , Джаред Лето
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