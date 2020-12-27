На слуху: Басков рассказал о странной просьбе Киркорова 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На днях в СМИ появилась информация, что сумма наследства составляет около 100 миллионов рублей. Однако юрист дал ответ на этот счет.

С 1970 года Грачевский был женат на Галине. Режиссер вспоминает о первой жене с теплотой и называет ее «очень интересной фигурой».

Певец Николай Басков рассказал о странном разговоре с Филиппом Киркоровым. Об этом он вспомнил в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».

Кадр из фильма

Валентина Малявина и по сей день считается одной из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа. Звезда фильмов «Иваново детство», «Подсолнух» и «Король-олень» прожила яркую, бурную, но, к сожалению, полную драматических событий жизнь.