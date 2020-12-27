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На слуху: Басков рассказал о странной просьбе Киркорова 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: Басков рассказал о странной просьбе Киркорова
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Адвокат раскрыл стоимость наследства Легкоступовой

На днях в СМИ появилась информация, что сумма наследства составляет около 100 миллионов рублей. Однако юрист дал ответ на этот счет.
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Грачевский объяснил, почему развелся после 35 лет брака

С 1970 года Грачевский был женат на Галине. Режиссер вспоминает о первой жене с теплотой и называет ее «очень интересной фигурой».
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Басков рассказал о странной просьбе Киркорова

Певец Николай Басков рассказал о странном разговоре с Филиппом Киркоровым. Об этом он вспомнил в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».
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Боня рассказала о зарплатах участников проекта «Дом-2»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня раскрыла телеведущему Владимиру Соловьеву размеры зарплат участников проекта.
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Валентина Малявина: за что актрису посадили на 9 лет

Кадр из фильма
Валентина Малявина и по сей день считается одной из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа. Звезда фильмов «Иваново детство», «Подсолнух» и «Король-олень» прожила яркую, бурную, но, к сожалению, полную драматических событий жизнь.
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Видео дня. Оригинальная упаковка подарка своими руками
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Виктория Боня , Николай Басков , Владимир Соловьев , РИА Новости
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