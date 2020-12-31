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На слуху: участник «Уральских пельменей» посмеялся над Михалковой 

Анна Арсеньева 4 часа назад
На слуху: участник «Уральских пельменей» посмеялся над Михалковой
Фото: @rozhkovandrey_official
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Королева рассказала, как им удалось спасти семью

@koroleva__star
Певица Наташа Королева высказалась о произошедшем в этом году скандале с изменами Тарзана и рассказала, как они спасли семью. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместное видео с супругом.
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"Прошу молиться": жена Грачевского рассказала о его состоянии

Супруга 71-летнего режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о состоянии мужа. Она опубликовала Stories в своем Instagram-аккаунте.
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Лидер "Уральских пельменей" посмеялся над успехами Михалковой

Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков высказался о своей бывшей коллеге Юлии Михалковой. Актриса также была в коллективе, но покинула его год назад.
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Шэрон Стоун спустя 28 лет после «Основного инстинкта»

Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Актриса Шэрон Стоун 28 лет назад исполнила роль писательницы в культовом фильме 1990-х "Основной инстинкт". Сложно поверить, но той самой роковой красотке из эротического триллера Пола Верховена сейчас 62 года.
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Асмус купила новогодний подарок Харламову

@asmuskristina
Несмотря на то, что Кристина Асмус и Гарик Харламов давно развелись, и, вероятно, по инициативе Асмус, актриса озаботилась новогодним подарком для бывшего мужа. Неожиданными проблемами актриса поделилась в своем Instagram.
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