На слуху: участник «Уральских пельменей» посмеялся над Михалковой 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@koroleva__star

Певица Наташа Королева высказалась о произошедшем в этом году скандале с изменами Тарзана и рассказала, как они спасли семью. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте, опубликовав совместное видео с супругом.

Супруга 71-летнего режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о состоянии мужа. Она опубликовала Stories в своем Instagram-аккаунте.

Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков высказался о своей бывшей коллеге Юлии Михалковой. Актриса также была в коллективе, но покинула его год назад.

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Актриса Шэрон Стоун 28 лет назад исполнила роль писательницы в культовом фильме 1990-х "Основной инстинкт". Сложно поверить, но той самой роковой красотке из эротического триллера Пола Верховена сейчас 62 года.

@asmuskristina

Несмотря на то, что Кристина Асмус и Гарик Харламов давно развелись, и, вероятно, по инициативе Асмус, актриса озаботилась новогодним подарком для бывшего мужа. Неожиданными проблемами актриса поделилась в своем Instagram.