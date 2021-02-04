На слуху: почему Шевелькова не позвали в продолжение «Гардемаринов»

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Владимир Фриске/Facebook

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что они с Екатериной Тулуповой ждут ребенка. Новость вызвала гневную реакцию у отца певицы Жанны Фриске.

@leshchenko_lv

Певец Лев Лещенко в эфире программы «Легенда» на RTVI заявил, что ему не очень нравятся современные песни. Артиста разочаровывает, что в них нет особого смысла.

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Певица Татьяна Буланова прокомментировала появившиеся слухи о ее романе с бывшим игроком "Зенита" Владимиром Быстровым . Артистка побывала вместе со спортсменом на рыбалке, после чего некоторые решили, что они состоят в отношениях.

Актер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему не снялся в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!».

Юморист Юрий Стоянов рассказал, что середина девяностых была самым веселым периодом в его жизни. Жена артиста Елена отвечала в те годы в известной программе «Городок» за рекламу и продвижение.