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На слуху: Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение «Гардемаринов» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
На слуху: почему Шевелькова не позвали в продолжение «Гардемаринов»
Фото: Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!"
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Мне тяжело": отец Фриске отреагировал на отцовство Шепелева

Владимир Фриске/Facebook
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что они с Екатериной Тулуповой ждут ребенка. Новость вызвала гневную реакцию у отца певицы Жанны Фриске.
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«Скороспелые продукты»: Лещенко оценил творчество Бузовой и Моргенштерна

@leshchenko_lv
Певец Лев Лещенко в эфире программы «Легенда» на RTVI заявил, что ему не очень нравятся современные песни. Артиста разочаровывает, что в них нет особого смысла.
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Буланова прокомментировала слухи о романе с женатым

@buslya
Певица Татьяна Буланова прокомментировала появившиеся слухи о ее романе с бывшим игроком "Зенита" Владимиром Быстровым. Артистка побывала вместе со спортсменом на рыбалке, после чего некоторые решили, что они состоят в отношениях.
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Шевельков объяснил, почему его не позвали в продолжение «Гардемаринов»

Актер Владимир Шевельков в студии программы «Судьба человека» объяснил, почему не снялся в продолжении фильма «Гардемарины, вперед!».
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Стоянов озвучил сумму для одного выпуска «Городка»

Юморист Юрий Стоянов рассказал, что середина девяностых была самым веселым периодом в его жизни. Жена артиста Елена отвечала в те годы в известной программе «Городок» за рекламу и продвижение.
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Видео дня. Привычки, из-за которых портятся волосы
Женский форум
Звёзды , Екатерина Тулупова , Владимир Шевельков , Лев Лещенко , Жанна Фриске , Татьяна Буланова , Владимир Быстров , Дмитрий Шепелев , Юрий Стоянов
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