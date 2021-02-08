На слуху: Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@larisa_dolina_

Сергей Пенкин высказался о своих отношениях с Ларисой Долиной. Долгие годы звезды поддерживали теплые дружеские отношения, но внезапно прервали общение.

@arharovakatya

Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова рассказала об угрозах Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. На суде по делу о мошенничестве она собирается выступать на стороне вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко.

Кадр из шоу Comedy Club

Резидент Comedy Club, участник группы USB Константин Маласаев раскрыл гонорары Павла Воли и Гарика Харламова. Комик выступает в шоу семь лет, однако, по его словам, ему по-прежнему платят небольшую зарплату.

@prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 в тяжелой форме. У Валерии заболевание протекало легко, а у продюсера появились серьезные осложнения.

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью для YouTube-канала "Осторожно, Собчак" рассказал, как ему и его супруге Юлии Высоцкой удается выстраивать личные и рабочие отношения.