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На слуху: Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 

Анна Арсеньева 4 часа назад
На слуху: Пригожин рассказал, как перенес COVID-19
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Она показала свою сущность": Пенкин высказался о Долиной

@larisa_dolina_
Сергей Пенкин высказался о своих отношениях с Ларисой Долиной. Долгие годы звезды поддерживали теплые дружеские отношения, но внезапно прервали общение.
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"Говорили, что обольют кислотой": экс-жена Башарова рассказала об угрозах Цивина и Дрожжиной

@arharovakatya
Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова рассказала об угрозах Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. На суде по делу о мошенничестве она собирается выступать на стороне вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко.
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Резидент Comedy Club раскрыл гонорары Воли и Харламова

Кадр из шоу Comedy Club
Резидент Comedy Club, участник группы USB Константин Маласаев раскрыл гонорары Павла Воли и Гарика Харламова. Комик выступает в шоу семь лет, однако, по его словам, ему по-прежнему платят небольшую зарплату.
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"Восемь дней ада": Пригожин рассказал, как перенес COVID-19

@prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин рассказал, как перенес COVID-19 в тяжелой форме. У Валерии заболевание протекало легко, а у продюсера появились серьезные осложнения.
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Кончаловский заявил, что не даст роль Высоцкой из-за возраста

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью для YouTube-канала "Осторожно, Собчак" рассказал, как ему и его супруге Юлии Высоцкой удается выстраивать личные и рабочие отношения.
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Видео дня. Двойники голливудских звезд, найденные в России
Женский форум 2
Звёзды , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Гарик Харламов , Андрей Михалков-Кончаловский , Екатерина Архарова , Юлия Высоцкая , Марат Башаров , Сергей Пенкин , Иосиф Пригожин
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