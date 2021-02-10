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На слуху: Соседов призвал выгнать Максакову из России 

Анна Арсеньева 3 часа назад
На слуху: Соседов призвал выгнать Максакову из России
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Малахов показал одного из "Иванушек" перед смертью

Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" показал, как выглядел солист группы "Иванушки Intarnational" Олег Яковлев незадолго до смерти.
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Семчев рассказал о прелестях жизни в СССР при Брежневе

Александр Семчев раскрыл прелести жизни в СССР при Леониде Брежневе. Актер заявил, что над тогдашним советским лидером насмехается только молодое поколение, "не жившее в те времена".
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Жулин рассказал, почему почти не появлялся в "Ледниковом периоде"

@aleksandr_zhulin
Александр Жулин в интервью Василию Конову на YouTube рассказал, почему не появился в роли тренера на последнем "Ледниковом периоде".
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"С нее надо три шкуры содрать": Соседов призвал выгнать Максакову из России

@mariamaksakova
Музыкальный критик Сергей Соседов призвал выгнать Марию Максакову из России. Он назвал оперную певицу предательницей.
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Как сложилась судьба певицы Ангины после «Фабрики звезд»

В 2004 году тогда 16-летняя Надежда Игошина попала в проект мечты для начинающих исполнителей — шоу «Фабрика звезд-4». Ангина запомнилась поклонникам благодаря хиту «Кому какое дело».
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Видео дня. Как королева красоты стала посудомойщицей
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Звёзды , Александр Семчев , Надежда Игошина , Сергей Соседов , Андрей Малахов , Олег Яковлев , Мария Максакова-Игенбергс , Леонид Брежнев , Александр Жулин , РИА Новости
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