На слуху: Соседов призвал выгнать Максакову из России 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" показал, как выглядел солист группы "Иванушки Intarnational" Олег Яковлев незадолго до смерти.

Александр Семчев раскрыл прелести жизни в СССР при Леониде Брежневе. Актер заявил, что над тогдашним советским лидером насмехается только молодое поколение, "не жившее в те времена".

@aleksandr_zhulin

Александр Жулин в интервью Василию Конову на YouTube рассказал, почему не появился в роли тренера на последнем "Ледниковом периоде".

@mariamaksakova

Музыкальный критик Сергей Соседов призвал выгнать Марию Максакову из России. Он назвал оперную певицу предательницей.