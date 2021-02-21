На слуху: cын рэпера Гуфа и Айзы попал в больницу с отравлением 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@rudovanata
Актриса опубликовала пространный текст о красоте женского тела и ограниченности общества.
Наталья Рудова не стесняется демонстрировать свое тело, регулярно выставляя фотографии в купальниках, однако постоянно сталкивается с критикой подписчиков. На этот раз актриса удалила свежую фотографию в неоновом купальнике и поделилась сокровенными мыслями.
@buzova86
На странице своего микроблога звезда пооткровенничала с подписчиками. Ольга призналась, что виноват в расставании не только Манукян, но и она.
@aizalovesam
Айза Долматова сообщила в своем аккаунте о том, что ее сын Сэм от брака с музыкантом Гуфом был госпитализирован после ужина, который доставили из ресторана «Тануки».
@masha_mashkova_official
Актриса рассказала, приняла участие в съемках фильма в Америке. Этот проект стал первым американским в жизни Машковой. В подробности Мария своих поклонников посвящать не стала, лишь отметила, что картина тесно связана с темой космоса.