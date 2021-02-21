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На слуху: cын рэпера Гуфа и Айзы попал в больницу с отравлением 

Полина Алферова 1 час назад
На слуху: cын рэпера Гуфа и Айзы попал в больницу с отравлением
Фото: @aizalovesam
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Рудова обиделась на критику подписчиков

@rudovanata
Актриса опубликовала пространный текст о красоте женского тела и ограниченности общества.
Наталья Рудова не стесняется демонстрировать свое тело, регулярно выставляя фотографии в купальниках, однако постоянно сталкивается с критикой подписчиков. На этот раз актриса удалила свежую фотографию в неоновом купальнике и поделилась сокровенными мыслями.
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Бузова назвала главную причину разрыва с Давой

@buzova86
На странице своего микроблога звезда пооткровенничала с подписчиками. Ольга призналась, что виноват в расставании не только Манукян, но и она.
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Сын рэпера Гуфа и Айзы Долматовой попал в больницу с отравлением

@aizalovesam
Айза Долматова сообщила в своем аккаунте о том, что ее сын Сэм от брака с музыкантом Гуфом был госпитализирован после ужина, который доставили из ресторана «Тануки».
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Мария Машкова снялась в кино в США

@masha_mashkova_official
Актриса рассказала, приняла участие в съемках фильма в Америке. Этот проект стал первым американским в жизни Машковой. В подробности Мария своих поклонников посвящать не стала, лишь отметила, что картина тесно связана с темой космоса.
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Видео дня. Что известно о разводе и новой жене Ивлева
Женский форум
Звёзды , Наталья Рудова , Мария Машкова , Гуф , Айза Долматова
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