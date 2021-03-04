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На слуху: Стоянов объяснил, что «разрушило» передачу «Городок» 

Мария Грибова 53 минуты назад
На слуху: Стоянов объяснил, что «разрушило» передачу «Городок»
Фото: Кадр из передачи «Городок»
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Алана Мамаева отрицает, что пыталась покончить с собой из-за измены

@alana_mamaeva
Вчера Алана Мамаева заявила, что ее супруг вновь завел роман на стороне. На этот раз любовницей футболиста стала испанка по имени Ирен. Модели удалось вычислить номер телефона соперницы и подробности предательства.
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«Непозволительно так роскошно жить»: Соседов осудил Баскова и Киркорова

Кадр из передачи
Музыкальный критик Сергей Соседов осудил певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова за хвастовство. По его мнению, это свидетельствует о плохом воспитании этих людей.
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Noize MC попал в больницу

Исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу. Рэпер поделился снимком с капельницей в сторис в своем Instagram.
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Седокова после съемок у Галкина объяснила, почему покинула студию

@annasedokova
Сейчас Анна Седокова состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, замуж за которого вышла прошлой осенью. Красавица не стесняется своих чувств и открыто демонстрирует их в Сети.
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Стоянов объяснил, что «разрушило» комедийную передачу «Городок»

Кадр из передачи «Городок»
Актер Юрий Стоянов убежден, что дело в контрасте. Всю программу зрители смеялись, а когда шли титры, им становилось невыносимо грустно из-за песни Анжелики Варум «Городок».
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Видео дня. Звезды, которые родили после 40
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Иван Алексеев , Сергей Соседов , Анжелика Варум , Николай Басков , Анна Седокова , Янис Тимма , Юрий Стоянов , Алана Мамаева , РИА Новости
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