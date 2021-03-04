На слуху: Стоянов объяснил, что «разрушило» передачу «Городок» 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@alana_mamaeva

Вчера Алана Мамаева заявила, что ее супруг вновь завел роман на стороне. На этот раз любовницей футболиста стала испанка по имени Ирен. Модели удалось вычислить номер телефона соперницы и подробности предательства.

Кадр из передачи

Музыкальный критик Сергей Соседов осудил певцов Николая Баскова и Филиппа Киркорова за хвастовство. По его мнению, это свидетельствует о плохом воспитании этих людей.

Исполнитель Иван Алексеев , более известный как Noize MC, попал в больницу. Рэпер поделился снимком с капельницей в сторис в своем Instagram.

@annasedokova

Сейчас Анна Седокова состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой , замуж за которого вышла прошлой осенью. Красавица не стесняется своих чувств и открыто демонстрирует их в Сети.

Кадр из передачи «Городок»