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На слуху: Вассерман объяснил, почему перестал ходить на шоу Малахова 

Мария Грибова 3 часа назад
На слуху: Вассерман объяснил, почему перестал ходить на шоу Малахова
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Надоело»: Вассерман признался, почему перестал ходить на шоу Малахова

кадр из передачи
Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман объяснил, почему перестал посещать программы телеведущего Андрея Малахова, хотя раньше был на них частым гостем.
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Бондарчук вспомнил, как волновался за жизнь дочери

У Федора Бондарчука и его бывшей супруги Светланы растет ребенок с особенностями развития. У их дочери Варвары был диагностирован ДЦП. В YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Федор рассказал, с чем ему пришлось столкнуться.
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Что стало со звездой 90-х Алисой Мон

@alisamon_vsartist
Певица Алиса Мон стала популярна в конце 80-х-начале 90-х после исполнения песни "Подорожник". Настоящее имя артистки — Светлана Владимировна Безух. Однако потом она изменила ФИО в паспорте на псевдоним.
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Алексей Глызин рассказал о вечеринках в номере Аллы Пугачевой

@alexey.glyzin
Артист начинал работать на эстраде в 70-е годы. В какой-то момент музыкант приглянулся Алле Пугачевой, она позвала его в коллектив ВИА «Ритм». Как вспоминает музыкант, от предложения самой Примадонны он отказываться не стал.
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Как звезда «Интердевочки» выжила после остановки сердца

Сегодня Елене Яковлевой исполнилось 60 лет. Актриса прославилась после роли Тани Зайцевой в фильме Петра Тодоровского "Интердевочка". Тогда ей было 28 лет. Сейчас на счету народной артистки уже более 60 фильмов и 30 телесериалов, и она до сих пор является востребованной актрисой в российском кинематографе. Однако в ее жизни не всегда все шло гладко.
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Звёзды , Анатолий Вассерман , Петр Тодоровский , Елена Яковлева , Алексей Глызин , Андрей Малахов , Федор Бондарчук , Алла Пугачева , РИА Новости
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