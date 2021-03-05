На слуху: Вассерман объяснил, почему перестал ходить на шоу Малахова 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

кадр из передачи

Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман объяснил, почему перестал посещать программы телеведущего Андрея Малахова, хотя раньше был на них частым гостем.

У Федора Бондарчука и его бывшей супруги Светланы растет ребенок с особенностями развития. У их дочери Варвары был диагностирован ДЦП. В YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Федор рассказал, с чем ему пришлось столкнуться.

@alisamon_vsartist

Певица Алиса Мон стала популярна в конце 80-х-начале 90-х после исполнения песни "Подорожник". Настоящее имя артистки — Светлана Владимировна Безух. Однако потом она изменила ФИО в паспорте на псевдоним.

@alexey.glyzin

Артист начинал работать на эстраде в 70-е годы. В какой-то момент музыкант приглянулся Алле Пугачевой, она позвала его в коллектив ВИА «Ритм». Как вспоминает музыкант, от предложения самой Примадонны он отказываться не стал.