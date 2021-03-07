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На слуху: жене звезды «Квартета И» потребовалась операция 

Стелла Шмель 1 час назад
На слуху: жене звезды «Квартета И» потребовалась операция на ногу
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Сергей Лазарев раскритиковал цены в Сочи

В интервью изданию «Кубанские новости» он рассказал, что, приехав на курорт, решил встать на сноуборд.
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Жена звезды "Квартета И" оказалась прикована к инвалидному креслу

Супруга участника "Квартета И" Александра Демидова оказалась прикована к инвалидному креслу. Она поскользнулась во дворе их загородного дома и сломала лодыжку. Об этом артист рассказал в эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
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Хлебникова вышла в свет после слухов об алкоголизме

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55-летняя певица появилась в эфире передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».
Осенью прошлого года появились слухи о том, что якобы звезда 90-х Марина Хлебникова злоупотребляет алкоголем. Информацию до СМИ донесли соседи и другие доброжелатели. Первое время артистка не реагировала на эти выпады, но позже все-таки решила расставить все точки над i.
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Галкин показал похудевшую Пугачеву в красном капюшоне

Teleprogramma.pro
Первое воскресенье весны стал праздником, который придумала когда-то Алла Пугачева. Он символизирует любовь, обновление и возрождение. Об этом рассказал в своем микроблоге муж Примадонны Максим Галкин. Вместе с тем он поделился с фанатами свежим селфи жены.
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"Это просто чепуха": Познер — о манифесте мужа Собчак

Телеведущий Владимир Познер высказал свое мнение о манифесте режиссера Константина Богомолова, в котором он раскритиковал ценности "Нового этического рейха" на Западе, феминизм и ЛГБТ-активистов. Журналист прокомментировал слова мужа Ксении Собчак в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".
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Видео дня. Как быстро убрать синяки
Женский форум
Звёзды , Сергей Лазарев , Константин Богомолов , Владимир Познер , Марина Хлебникова , Ксения Собчак , Александр Демидов , Максим Галкин , Алла Пугачева , РИА Новости , НТВ
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