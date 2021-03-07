На слуху: жене звезды «Квартета И» потребовалась операция на ногу

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

В интервью изданию «Кубанские новости» он рассказал, что, приехав на курорт, решил встать на сноуборд.

Супруга участника "Квартета И" Александра Демидова оказалась прикована к инвалидному креслу. Она поскользнулась во дворе их загородного дома и сломала лодыжку. Об этом артист рассказал в эфире передачи "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Instagram

55-летняя певица появилась в эфире передачи «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

Осенью прошлого года появились слухи о том, что якобы звезда 90-х Марина Хлебникова злоупотребляет алкоголем. Информацию до СМИ донесли соседи и другие доброжелатели. Первое время артистка не реагировала на эти выпады, но позже все-таки решила расставить все точки над i.

Teleprogramma.pro

Первое воскресенье весны стал праздником, который придумала когда-то Алла Пугачева. Он символизирует любовь, обновление и возрождение. Об этом рассказал в своем микроблоге муж Примадонны Максим Галкин. Вместе с тем он поделился с фанатами свежим селфи жены.