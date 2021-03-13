На слуху: Ксения Собчак сообщила, что ей предложили деньги за свидание

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@lobodaofficial

38-летняя певица и телеведущая Светлана Лобода посетила передачу "Вечерний Ургант", в которой призналась, что пережила насилие со стороны матери.

Певица вспомнила эпизод, когда мать подняла на неё руку. Это произошло, когда девушке было 17 лет, и она пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.

@alana_mamaeva

Адвокат Тереза Буэйес, которая представляет интересы испанки Ирен Гарсия Морено, сообщила о намерении подать в суд на Алану Мамаеву.

"Мы намерены подать иск против Аланы в Испании. Подача иска в международный суд невозможна, так как речь идёт не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идёт об оскорблении, вторжении в частную жизнь".

Кадр из фильма "Луиза Виммер"

Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в знак протеста. В стране до сих пор закрыты все культурные учреждения. Об этом сообщает РИА Новости

@xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак получила неприличное предложение. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она показала скриншот переписки — мужчина предложил десять тысяч долларов (примерно 730 тысяч рублей) за встречу «с продолжением».

@yuriy_shatunov