Ещё
Далее:
Читайте также:

На слуху: Собчак рассказала о неприличном предложении за крупную сумму 

Полина Алферова 1 час назад
На слуху: Ксения Собчак сообщила, что ей предложили деньги за свидание
Фото: @xenia_sobchak
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Светлана Лобода рассказала Урганту о насилии со стороны матери

@lobodaofficial
38-летняя певица и телеведущая Светлана Лобода посетила передачу "Вечерний Ургант", в которой призналась, что пережила насилие со стороны матери.
Певица вспомнила эпизод, когда мать подняла на неё руку. Это произошло, когда девушке было 17 лет, и она пришла домой в состоянии алкогольного опьянения.
Читать новость полностью

Жена Мамаева может пойти под суд из-за угроз любовнице футболиста

@alana_mamaeva
Адвокат Тереза Буэйес, которая представляет интересы испанки Ирен Гарсия Морено, сообщила о намерении подать в суд на Алану Мамаеву.
"Мы намерены подать иск против Аланы в Испании. Подача иска в международный суд невозможна, так как речь идёт не о терроризме или подобных вещах. Здесь речь идёт об оскорблении, вторжении в частную жизнь".
Читать новость полностью

Актриса разделась догола на кинопремии «Сезар» в знак протеста

Кадр из фильма "Луиза Виммер"
Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время кинопремии «Сезар» в знак протеста. В стране до сих пор закрыты все культурные учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.
Читать новость полностью

Ксения Собчак сообщила, что ей предложили деньги за свидание

@xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак получила неприличное предложение. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она показала скриншот переписки — мужчина предложил десять тысяч долларов (примерно 730 тысяч рублей) за встречу «с продолжением».
Читать новость полностью

Юрий Шатунов пожаловался на шантаж Андрея Разина

@yuriy_shatunov
Юрий Шатунов в эфире телешоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» сообщил об угрозах продюсера Андрея Разина. Последний выкупил права на хиты группы «Ласковый май» у создателя коллектива Сергея Кузнецова и запретил их исполнять, в том числе и Юрию Шатунову.
Читать новость полностью
Видео дня. 7 главных признаков сильной личности
Женский форум
Звёзды , Сергей Кузнецов , Юрий Шатунов , Андрей Разин , Светлана Лобода , Ксения Собчак , Алана Мамаева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
У кого из российских звезд самые дорогие дома
02:56
У кого из российских звезд самые дорогие дома
Звёзды
7 главных признаков сильной личности
03:21
7 главных признаков сильной личности
Психология
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
06:15
Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого
Здоровье
Как алкоголь делают безалкогольным
05:38
Как алкоголь делают безалкогольным
Еда
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
00:55
Блогерша показала «гениальный» способ нарезать лук
Еда
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
05:08
Правда ли, что волосы становятся толще от бритья
Красота
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
03:00
Что стало со звездой 90-х Алисой Мон
Звёзды
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение