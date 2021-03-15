На слуху: Безруков вспомнил, как поступился принципами из-за денег

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @s_bezrukov @s_bezrukov

41-летняя певица поделилась радостной новостью в своем Instagram. Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала фото с округлившимся животом.

Сергей Безруков признался, что ему пришлось сняться в рекламе, чтобы внести платеж по ипотеке. Об этом актер рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!".

Не так давно артист отпраздновал новоселье. Несмотря на то, что по слухам Безруков зарабатывает по полмиллиона за один съемочный день, актер признается, что ипотечные выплаты заставляют его испытывать финансовые трудности.

@yuriy_shatunov

Юрий Шатунов не смог сдержать слез при встрече с основателем "Ласкового мая".

Потеряв связь с группой, Сергей Кузнецов стал часто выпивать, из-за чего в скором времени лишился заработка. Сейчас мужчина проживает в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью. Музыкант нигде не работает и живет на пенсию.

Lenta.ru

Дочь российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера Лея де Сьен Шейк Купер отправится учить русский язык. Об этом сама модель заявила во время прямого эфира Vogue в Instagram, ее слова передает «Московский комсомолец».

Девочку, которой 21 марта исполнится четыре года, отправили на курсы в одну из школ Нью-Йорка. Из-за ограничений на фоне коронавируса занятия в школе будут проходить дистанционно. У малышки будет три урока по 30 минут в неделю, при этом она будет получать много домашних заданий. По словам Шейк, в учебном заведении гарантировали полное погружение в предмет.

кадр из фильма "Дорогие товарищи!"

Картину режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не номинировали на престижную премию "Оскар".