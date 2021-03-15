Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

На слуху: Безруков вспомнил, как поступился принципами из-за денег

Стелла Шмель
33 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Безруков вспомнил, как поступился принципами из-за денег
Фото: @s_bezrukov@s_bezrukov

Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе

Альбина Джанабаева готовится к рождению третьего ребенка от Валерия Меладзе.
41-летняя певица поделилась радостной новостью в своем Instagram. Экс-солистка группы "ВИА Гра" опубликовала фото с округлившимся животом.

Безруков вспомнил, как поступился принципами из-за денег

Сергей Безруков признался, что ему пришлось сняться в рекламе, чтобы внести платеж по ипотеке. Об этом актер рассказал в эфире программы "Ты не поверишь!".
Не так давно артист отпраздновал новоселье. Несмотря на то, что по слухам Безруков зарабатывает по полмиллиона за один съемочный день, актер признается, что ипотечные выплаты заставляют его испытывать финансовые трудности.

Шатунов расплакался при встрече с основателем "Ласкового мая"

@yuriy_shatunov
Юрий Шатунов не смог сдержать слез при встрече с основателем "Ласкового мая".
Потеряв связь с группой, Сергей Кузнецов стал часто выпивать, из-за чего в скором времени лишился заработка. Сейчас мужчина проживает в Оренбурге в двухкомнатной квартире вместе с 90-летней матерью. Музыкант нигде не работает и живет на пенсию.

Шейк и Купер отправили дочь учить русский язык

Lenta.ru
Дочь российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера Лея де Сьен Шейк Купер отправится учить русский язык. Об этом сама модель заявила во время прямого эфира Vogue в Instagram, ее слова передает «Московский комсомолец».
Девочку, которой 21 марта исполнится четыре года, отправили на курсы в одну из школ Нью-Йорка. Из-за ограничений на фоне коронавируса занятия в школе будут проходить дистанционно. У малышки будет три урока по 30 минут в неделю, при этом она будет получать много домашних заданий. По словам Шейк, в учебном заведении гарантировали полное погружение в предмет.

Фильм Кончаловского не стали номинировать на "Оскар"

кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Картину режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не номинировали на престижную премию "Оскар".
Тем не менее, фильм значился в шорт-листе номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Звёзды,Брэдли Купер,Юрий Шатунов,Валерий Меладзе,Ирина Шейк,Альбина Джанабаева,Андрей Михалков-Кончаловский,Сергей Кузнецов,Московский комсомолец,РИА Новости,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители