На слуху: сколько чиновники заплатили Билану за «пьяный» концерт 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из фильма

Актер Сергей Гармаш три года рекламировал коммерческий банк и получил за это 97 миллионов рублей. За свою работу в театре и кино за три года актер получил значительно меньше.

Известно, что у артиста остались три квартиры в Москве, также жилье в Черногории и Болгарии. И при этом в завещании не было указано имени его гражданской жены — Александры Куцевол

Накануне актер посетил премьеру одного из фильмов, и журналисты поинтересовались у Серебрякова, живет ли он по-прежнему на две страны — Канаду, где постоянно находится его семья, и Россию, где он востребован в профессии.

Певица Юлия Началова скончалась в 38 лет 16 марта 2019 года на взлете своей карьеры. К врачам она обратилась из-за ранки на ноге, которой сначала не придала никакого значения. Несвоевременное лечение привело к сепсису. Кроме того, артистка страдала от подагры.

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В 2019 году СМИ и соцсети шумно обсуждали концерт певца Димы Билана в Самаре на Дне города. Дело в том, что артист вел себя на выступлении очень странно, и многие решили, что он был пьян. После странного концерта Дмитрий приносил официальные извинения городу и своим поклонникам.