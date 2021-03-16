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На слуху: сколько чиновники заплатили Билану за «пьяный» концерт 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: сколько чиновники заплатили Билану за «пьяный» концерт
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Сколько Сергей Гармаш заработал за три года рекламы банка

Кадр из фильма
Актер Сергей Гармаш три года рекламировал коммерческий банк и получил за это 97 миллионов рублей. За свою работу в театре и кино за три года актер получил значительно меньше.
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Любовница Олега Яковлева попала в психиатрическую клинику

Известно, что у артиста остались три квартиры в Москве, также жилье в Черногории и Болгарии. И при этом в завещании не было указано имени его гражданской жены — Александры Куцевол.
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Актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию

Накануне актер посетил премьеру одного из фильмов, и журналисты поинтересовались у Серебрякова, живет ли он по-прежнему на две страны — Канаду, где постоянно находится его семья, и Россию, где он востребован в профессии.
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«Хочу верить, что ты там поешь»: подруга Началовой написала пронзительный пост на годовщину ее смерти

Певица Юлия Началова скончалась в 38 лет 16 марта 2019 года на взлете своей карьеры. К врачам она обратилась из-за ранки на ноге, которой сначала не придала никакого значения. Несвоевременное лечение привело к сепсису. Кроме того, артистка страдала от подагры.
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Выяснилось, сколько чиновники заплатили Билану за «пьяный» концерт

@bilanofficial
В 2019 году СМИ и соцсети шумно обсуждали концерт певца Димы Билана в Самаре на Дне города. Дело в том, что артист вел себя на выступлении очень странно, и многие решили, что он был пьян. После странного концерта Дмитрий приносил официальные извинения городу и своим поклонникам.
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Видео дня. Как алкоголь делают безалкогольным
Женский форум 1
Звёзды , Александра Куцевол , Сергей Гармаш , Дима Билан , Олег Яковлев , Юлия Началова , Алексей Серебряков , РИА Новости
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