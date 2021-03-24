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На слуху: за что звезду сериала «Восьмидесятые» избил отец ученицы

Катерина Саломе
52 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: за что звезду сериала «Восьмидесятые» избил отец ученицы
Фото: @ZaharovaEvge/Facebook@ZaharovaEvge/Facebook

Раскрылся новый скандал с наследством легендарной актрисы Смирновой

Актриса Лидия Смирнова ушла из жизни еще в 2007 году. Теперь объявившаяся сестра актрисы обвинила юриста Михаила Цивина и актрису Наталью Дрожжину в афере с квартирой свой покойной родственницы в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Так, Наталья Смирнова-Ткаченко хочет отсудить элитные апартаменты покойной сестры в знаменитом доме-высотке на Котельнической набережной в Москве. Известно, что квартира досталась внучатой племяннице звезды, Марине, однако она в последние годы жизни Смирновой за ней ухаживала.

Бывший муж Гагариной объяснил, почему скрывает новый роман

В конце прошлого года певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись после шести лет брака. Для экс-супруга артистки разрыв с возлюбленной стал большим потрясением. Об этом сообщает Peopletalk.
После развода Гагарина уволила экс-избранника из своей компании. «Я был большой частью ее жизни и команды. В какой-то момент все изменилось, и в свете новых обстоятельств занимать какие-то должности больше не было необходимости», — рассказал Дмитрий.

Кудрявцева рассказала о ночном визите незнакомца в окровавленной одежде

Телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся сейчас в больнице, рассказала об инциденте, который произошел накануне ночью. В ее палату зашел незнакомый мужчина в окровавленной одежде и с «улыбкой на лице». В своем Instagram-аккаунте светская львица призналась, что давно не испытывала такого страха.
По словам звезды, мужчина явился к ней ночью, когда она не могла уснуть. Он приоткрыл дверь и начал приближаться к ее кровати, игнорируя вопросы Леры о том, не заблудился ли он.

5 фактов о Владимире Высоцком, о которых не принято вспоминать

кадр из фильма
Владимир Высоцкий — это голос эпохи, о котором знает каждый. Его песни слушала вся страна, его актерской игрой восхищался зритель, а женщины сходили с ума от его стихотворений. "Рамблер" собрал несколько фактов из жизни Высоцкого, о которых не принято вспоминать.

За что звезду сериала «Восьмидесятые» избил отец ученицы

@ZaharovaEvge/Facebook
Из-за пандемии COVID-19 актриса Евгения Захарова переехала из Санкт-Петербурга в станицу Тамань Краснодарского, где стала преподавать актерское мастерство. Несколько дней назад на нее набросился отец одной из ее учениц. Подробностями инцидента артистка поделилась в беседе со "Стархитом".
По словам Захаровой, причиной конфликта послужили ярко-красный цвет волос ее 14-летней подопечной по имени Ксюша. Евгения настаивала на том, что в театральном такой вид считается неподобающим.
Звёзды,Михаил Цивин,Дмитрий Исхаков,Евгения Захарова,Лидия Смирнова,Андрей Малахов,Полина Гагарина,Лера Кудрявцева,StarHit,
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