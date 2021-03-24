На слуху: за что звезду сериала «Восьмидесятые» избил отец ученицы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @ZaharovaEvge/Facebook @ZaharovaEvge/Facebook

Так, Наталья Смирнова-Ткаченко хочет отсудить элитные апартаменты покойной сестры в знаменитом доме-высотке на Котельнической набережной в Москве. Известно, что квартира досталась внучатой племяннице звезды, Марине, однако она в последние годы жизни Смирновой за ней ухаживала.

В конце прошлого года певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков официально развелись после шести лет брака. Для экс-супруга артистки разрыв с возлюбленной стал большим потрясением. Об этом сообщает Peopletalk.

После развода Гагарина уволила экс-избранника из своей компании. «Я был большой частью ее жизни и команды. В какой-то момент все изменилось, и в свете новых обстоятельств занимать какие-то должности больше не было необходимости», — рассказал Дмитрий.

Телеведущая Лера Кудрявцева , находящаяся сейчас в больнице, рассказала об инциденте, который произошел накануне ночью. В ее палату зашел незнакомый мужчина в окровавленной одежде и с «улыбкой на лице». В своем Instagram-аккаунте светская львица призналась, что давно не испытывала такого страха.

По словам звезды, мужчина явился к ней ночью, когда она не могла уснуть. Он приоткрыл дверь и начал приближаться к ее кровати, игнорируя вопросы Леры о том, не заблудился ли он.

кадр из фильма

Владимир Высоцкий — это голос эпохи, о котором знает каждый. Его песни слушала вся страна, его актерской игрой восхищался зритель, а женщины сходили с ума от его стихотворений. "Рамблер" собрал несколько фактов из жизни Высоцкого, о которых не принято вспоминать.

@ZaharovaEvge/Facebook

Из-за пандемии COVID-19 актриса Евгения Захарова переехала из Санкт-Петербурга в станицу Тамань Краснодарского, где стала преподавать актерское мастерство. Несколько дней назад на нее набросился отец одной из ее учениц. Подробностями инцидента артистка поделилась в беседе со "Стархитом".