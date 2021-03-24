На слуху: за что звезду сериала «Восьмидесятые» избил отец ученицы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
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Актриса Лидия Смирнова
ушла из жизни еще в 2007 году. Теперь объявившаяся сестра актрисы обвинила юриста Михаила Цивина
и актрису Наталью Дрожжину в афере с квартирой свой покойной родственницы в эфире программы "Андрей Малахов
. Прямой эфир".
Так, Наталья Смирнова-Ткаченко хочет отсудить элитные апартаменты покойной сестры в знаменитом доме-высотке на Котельнической набережной в Москве. Известно, что квартира досталась внучатой племяннице звезды, Марине, однако она в последние годы жизни Смирновой за ней ухаживала.
В конце прошлого года певица Полина Гагарина
и фотограф Дмитрий Исхаков
официально развелись после шести лет брака. Для экс-супруга артистки разрыв с возлюбленной стал большим потрясением. Об этом сообщает Peopletalk.
После развода Гагарина уволила экс-избранника из своей компании. «Я был большой частью ее жизни и команды. В какой-то момент все изменилось, и в свете новых обстоятельств занимать какие-то должности больше не было необходимости», — рассказал Дмитрий.
Телеведущая Лера Кудрявцева
, находящаяся сейчас в больнице, рассказала об инциденте, который произошел накануне ночью. В ее палату зашел незнакомый мужчина в окровавленной одежде и с «улыбкой на лице». В своем Instagram-аккаунте светская львица призналась, что давно не испытывала такого страха.
По словам звезды, мужчина явился к ней ночью, когда она не могла уснуть. Он приоткрыл дверь и начал приближаться к ее кровати, игнорируя вопросы Леры о том, не заблудился ли он.
Владимир Высоцкий — это голос эпохи, о котором знает каждый. Его песни слушала вся страна, его актерской игрой восхищался зритель, а женщины сходили с ума от его стихотворений. "Рамблер" собрал несколько фактов из жизни Высоцкого, о которых не принято вспоминать.
Из-за пандемии COVID-19 актриса Евгения Захарова
переехала из Санкт-Петербурга в станицу Тамань Краснодарского, где стала преподавать актерское мастерство. Несколько дней назад на нее набросился отец одной из ее учениц. Подробностями инцидента артистка поделилась в беседе со "Стархитом".
По словам Захаровой, причиной конфликта послужили ярко-красный цвет волос ее 14-летней подопечной по имени Ксюша. Евгения настаивала на том, что в театральном такой вид считается неподобающим.