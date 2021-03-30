На слуху: Ивлеева раскрыла стоимость своего роскошного юбилея

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

Кадр из фильма "Алые паруса"

Купченко призналась, что до сих пор не смирилась со смертью мужа, который ушел из жизни в конце января 2021 года:

"До сих пор не верю, что его нет. О чем я сейчас думаю? О судьбе этого человека".

@irina_bezrukova_official

Ирина Безрукова в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказала, почему ушла от своего первого мужа Игоря Ливанова . Причиной разрыва стали чувства Ирины к Сергею Безрукову:

"Это был словно удар молнии. Мне всегда везло на мужчин. И один хорош был, и второй. Сергей был дерзким, красивым, великолепный артист. Он очень упорно ухаживал за мной. Просто приступом брал. Сережа был очень терпеливым. Он пел песни и вел себя как джентльмен. Всегда был рядом. Он просто растопил мое сердце. Он знал, что я была замужем, но это его не останавливало".

@_agentgirl_

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в ночь на 13 марта роскошно отметила свое 30-летие, а сейчас подсчитала, что потратила на свой праздник 16 миллионов рублей. Об этом она расказала в YouTube-подкасте блогера Эльдара Джарахова

Оказалось, что изначально Ивлеева хотела привлечь к празднику спонсоров.

"Были сложности. И я решила, что *** [все равно], заплачу сама. Из своего кармана я заплатила 16 миллионов рублей", — написала она.

@legkostupovavalentina

Раскрыта реальная причина смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на заключение специалистов.

Главный судмедэксперт Москвы и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского проанализировали посмертное состояние Легкоступовой, подписав результаты экспертизы о причинах смерти звезды. Оказалось, что артистка умерла из-за полиорганной недостаточности, проявившейся из-за хронических заболеваний и травмы головы.

Сваха из шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова сравнила мужчин с консервными банками и призвала не выбирать спутника жизни только по внешности. Такое заявление телеведущая сделала в своем Instagram.