На слуху: Заворотнюк довели до нервного срыва

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @anna_zavorotnyuk @anna_zavorotnyuk

Звезда явно направлялась на личную встречу, прилетев аж из Лос-Анджелеса, была без охраны, а в руках держала бутылку вина. Она остановилась у многоэтажного дома и скрылась в дверях. Позже оказалось, что здесь находится квартира первого мужа Анджелины.

@anna_zavorotnyuk

Семья актрисы старается не распространяться о состоянии Анастасии и почти не дает комментариев СМИ. На фоне этого многие поклонники атакуют родственников артистки, чтобы узнать новости о здоровье Заворотнюк. Об одном из недавних инцидентов дочь актрисы Анна рассказала в своем Instagram.

@petrosyanevgeny

Авторы канала разместили видеоролик, на котором юморист шутит о запрете полетов над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Кадр из фильма «Обитель зла: Возмездие»

Альберта Вескера сыграет Рэддик Лэнс. Кроме того, в съемках поучаствуют Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нуньес . Пока неизвестно, какие именно роли они сыграют.

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