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На слуху: Врачи довели Заворотнюк до нервного срыва

Мира Маркина
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Заворотнюк довели до нервного срыва
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk

Джоли приехала к бывшему мужу с бутылкой вина

Звезда явно направлялась на личную встречу, прилетев аж из Лос-Анджелеса, была без охраны, а в руках держала бутылку вина. Она остановилась у многоэтажного дома и скрылась в дверях. Позже оказалось, что здесь находится квартира первого мужа Анджелины.

Врачи довели дочь Заворотнюк довели до нервного срыва

@anna_zavorotnyuk
Семья актрисы старается не распространяться о состоянии Анастасии и почти не дает комментариев СМИ. На фоне этого многие поклонники атакуют родственников артистки, чтобы узнать новости о здоровье Заворотнюк. Об одном из недавних инцидентов дочь актрисы Анна рассказала в своем Instagram.

Петросяна уличили в воровстве шуток из Twitter

@petrosyanevgeny
Авторы канала разместили видеоролик, на котором юморист шутит о запрете полетов над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Обнародован актерский состав "Обители зла" от Netflix

Кадр из фильма «Обитель зла: Возмездие»
Альберта Вескера сыграет Рэддик Лэнс. Кроме того, в съемках поучаствуют Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нуньес. Пока неизвестно, какие именно роли они сыграют.

Седокова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

kleo.ru
У Анны Седоковой в последнее время серьезные проблемы со здоровьем. Виной всему ярко выраженная аллергическая реакция. С некрасивыми пятнами по всему телу певица столкнулась примерно полгода назад. Артистка призналась: из-за этого иногда вынуждена накладывать фильтры.
Звёзды,Паола Нуньес,Netflix,Клео.Ру,
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