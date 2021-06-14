На слуху: Заворотнюк довели до нервного срыва

Звезда явно направлялась на личную встречу, прилетев аж из Лос-Анджелеса, была без охраны, а в руках держала бутылку вина. Она остановилась у многоэтажного дома и скрылась в дверях. Позже оказалось, что здесь находится квартира первого мужа Анджелины.
Семья актрисы старается не распространяться о состоянии Анастасии и почти не дает комментариев СМИ. На фоне этого многие поклонники атакуют родственников артистки, чтобы узнать новости о здоровье Заворотнюк. Об одном из недавних инцидентов дочь актрисы Анна рассказала в своем Instagram.
У Анны Седоковой в последнее время серьезные проблемы со здоровьем. Виной всему ярко выраженная аллергическая реакция. С некрасивыми пятнами по всему телу певица столкнулась примерно полгода назад. Артистка призналась: из-за этого иногда вынуждена накладывать фильтры.