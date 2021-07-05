Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

На слуху: директор МакSим сообщила поклонникам о состоянии певицы

Анна Арсеньева
3 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: директор МакSим сообщила о состоянии певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виролайнен рассказала о романе с женатым Герасимовым

Кадр из телепередачи «Наедине со всеми»
Актриса Любовь Виролайнен вспомнила о романе с режиссером Сергеем Герасимовым, который на тот момент был женат на Тамаре Макаровой. Об этом она рассказала в эфире "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Джанабаева высказалась о дружбе с бывшей женой Меладзе

@albinadzhanabaeva
Певица Альбина Джанабаева прокомментировала слухи о своей дружбе с бывшей женой Валерия Меладзе Ириной. Когда у них с исполнителем начался роман, на нее обрушилась критика.

Актер театра и кино Владимир Меньшов скончался из-за COVID-19

Кадр из фильма "Легенда 17"
Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова сообщили, что актер ушёл из жизни. Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году.

"Навертеть словоблудия": Билан ответил Покровскому

@bilanofficial
Дима Билан впервые ответил на претензии фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского. Он обвинил артиста в отмене концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Билан опубликовал видеообращение в Instagram.

Директор МакSим сообщила поклонникам о состоянии певицы

@maksimartist
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова обратилась к поклонникам артистки в связи с состоянием госпитализированной артистки. По ее словам, говорить о том, что певица пришла в сознание и стабильное состояние, рано.
Звёзды,Маргарита Соколова,Любовь Виролайнен,Тамара Макарова,Сергей Герасимов,Максим Покровский,Владимир Меньшов,Валерий Меладзе,Дима Билан,Альбина Джанабаева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители