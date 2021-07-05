На слуху: директор МакSим сообщила о состоянии певицы

Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова сообщили, что актер ушёл из жизни. Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году.
Дима Билан впервые ответил на претензии фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского. Он обвинил артиста в отмене концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Билан опубликовал видеообращение в Instagram.
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова обратилась к поклонникам артистки в связи с состоянием госпитализированной артистки. По ее словам, говорить о том, что певица пришла в сознание и стабильное состояние, рано.