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На слуху: Оксана Федорова попала в Книгу рекордов России

Диана Товсепова
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Оксана Федорова попала в Книгу рекордов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда "Ворониных" раскрыла подробности романа с Аптовцевым

@ykuvarzina_official

Актриса Юлия Куварзина, которую многие знают по ролям в сериалах "Воронины" и "Не родись красивой", рассказала о личной жизни. Она поведала подробности начала своего романа с актером Алексеем Аптовцевым. В эфире программы "Судьба человека" она поделилась тем, как начинались их взаимоотношения.

Как рассказала Куварзина, она долго не отвечала на знаки внимания Аптовцева, но затем они подружились.

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Директор Моисеева: "Он крайне редко выходит в люди"

После перенесенного инсульта Борис Моисеев крайне редко появляется на публике, предпочитая вести уединенную жизнь. О состоянии артиста рассказал его директор Сергей Горох. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

"Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так как раньше".

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Оксана Федорова попала в Книгу рекордов России

Она стала единственной россиянкой, ставшей «Мисс Вселенной», и единственной в мире, кто добровольно отказался от этого титула

Телеведущая Оксана Федорова вошла в Книгу рекордов России как единственная россиянка, ставшая победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная».

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60-летний Клуни вновь станет отцом близнецов

Американский актер Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов. Об этом сообщает журнал OK!.

Источники издания рассказали, что 60-летний артист и его 43-летняя жена, юристка Амаль Аламуддин, скоро станут родителями. По их словам, у супруги Клуни заканчивается третий триместр беременности. Ожидается, что у пары родятся близнецы.

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