На слуху: Оксана Федорова попала в Книгу рекордов

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Актриса Юлия Куварзина, которую многие знают по ролям в сериалах "Воронины" и "Не родись красивой", рассказала о личной жизни. Она поведала подробности начала своего романа с актером Алексеем Аптовцевым. В эфире программы "Судьба человека" она поделилась тем, как начинались их взаимоотношения.

Как рассказала Куварзина, она долго не отвечала на знаки внимания Аптовцева, но затем они подружились.

После перенесенного инсульта Борис Моисеев крайне редко появляется на публике, предпочитая вести уединенную жизнь. О состоянии артиста рассказал его директор Сергей Горох. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

"Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так как раньше".

Она стала единственной россиянкой, ставшей «Мисс Вселенной», и единственной в мире, кто добровольно отказался от этого титула

Телеведущая Оксана Федорова вошла в Книгу рекордов России как единственная россиянка, ставшая победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная».

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