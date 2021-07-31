На слуху: 5 скупых звезд российского шоу-бизнеса

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Телеведущая в социальной сети рассказала о первой рекламной кампании сына.
Регина призналась, что после того, как Майклу, которому всего два года, предложили участие в рекламной кампании, она долго сомневалась, стоит ли принимать это предложение.
В настоящее время многие отечественные медиаперсоны имеют возможность зарабатывать миллионы, не обладая ни яркой внешностью, ни особым талантом. Зато они неустанно хвастаются своей роскошной жизнью. Однако есть среди селебрити и те, кто отличается жадностью и скупостью.
Видя этих признанных красавиц, мало кто задумывался о том, что они были так привлекательны не всегда.
Многие из моделей в детстве были самыми настоящими "гадкими утятами". Но из чрезмерно худых, непропорциональных подростков они превратились в прекрасных лебедей.
Актер Федор Добронравов поделился, что поклонники сериала "Сваты" буквально атакуют вопросами про продолжение.
У артиста плохо с финансами.
Сергея Пенкина по праву можно назвать одним из наиболее талантливых музыкантов российской эстрады. Он без проблем может брать своим голосом 4 октавы и является доцентом кафедры эстрадно-джазового искусства.