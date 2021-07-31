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На слуху: 5 скупых звезд российского шоу-бизнеса

Стелла Шмель
35 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: 5 скупых звезд российского шоу-бизнеса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тодоренко: "Мне казалось, что я использую ребенка в своих целях"

@reginatodorenko

Телеведущая в социальной сети рассказала о первой рекламной кампании сына.

Регина призналась, что после того, как Майклу, которому всего два года, предложили участие в рекламной кампании, она долго сомневалась, стоит ли принимать это предложение.

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В Сети назвали имена самых жадных российских звезд ТВ и кино

В настоящее время многие отечественные медиаперсоны имеют возможность зарабатывать миллионы, не обладая ни яркой внешностью, ни особым талантом. Зато они неустанно хвастаются своей роскошной жизнью. Однако есть среди селебрити и те, кто отличается жадностью и скупостью.

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7 мировых звезд, которых сложно узнать в детстве

Архивное фото, Instagram

Видя этих признанных красавиц, мало кто задумывался о том, что они были так привлекательны не всегда.

Многие из моделей в детстве были самыми настоящими "гадкими утятами". Но из чрезмерно худых, непропорциональных подростков они превратились в прекрасных лебедей.

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Добронравов заявил о продолжении сериала "Сваты"

Актер Федор Добронравов поделился, что поклонники сериала "Сваты" буквально атакуют вопросами про продолжение.

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Что случилось с Сергеем Пенкиным

У артиста плохо с финансами.

Сергея Пенкина по праву можно назвать одним из наиболее талантливых музыкантов российской эстрады. Он без проблем может брать своим голосом 4 октавы и является доцентом кафедры эстрадно-джазового искусства.

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Звёзды,Сергей Пенкин,Федор Добронравов,РИА Новости,
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