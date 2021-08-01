На слуху: Дана Борисова отправила дочь за границу

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Кадр из фильма "Круэлла"

Недавно американская актриса Скарлетт Йоханссон предъявила иск Disney за то, что компания не выплачивает ей проценты за показ фильма «Черная вдова» на онлайн-площадке. С теми же обвинениями планирует обратиться к юристам и исполнительница роли Круэллы Де Вилль.

32-летнюю американскую актрису Эмму Стоун беспокоит то, что ее последний фильм с ее участием вышел на большие экраны одновременно с показом на стриминговом сервисе Disney+.

@alana_mamaeva

Алана Мамаева обратилась к новой женщине своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева. Обращение она опубликовала в своем Instagram.

Алана узнала, что теперь Павел состоит в отношениях с ее подругой Надеждой Санько. Мамаева рассказала, что раньше она состояла с ней в дружеских отношениях, поэтому новость стала ударом для девушки.

46-летняя Екатерина Двигубская не скрывает свою личную жизнь. Актриса и режиссер с новым мужем удочерили девочку.

Дочь талантливого художника Николая Двигубского и бывшей жены Андрея Кончаловского актрисы Натальи Аринбасаровой счастлива в браке и воспитывает сына и дочь. Режиссер фильмов «Дорогая Маша Березина», «Сделка», «Москва, я люблю тебя!», «До смерти красива» и других призналась, что решилась на удочерение.

@katyadvi/Instagram

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Телеведущая Дана Борисова рассказала в своем Instagram о том, что решила отправить единственную дочь на учебу за рубеж.