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На слуху: Дана Борисова отправила дочь за границу

Диана Товсепова
4 часа назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Дана Борисова отправила дочь за границу
Фото: InstagramInstagram

Эмма Стоун намерена подать в суд на Disney

Кадр из фильма "Круэлла"

Недавно американская актриса Скарлетт Йоханссон предъявила иск Disney за то, что компания не выплачивает ей проценты за показ фильма «Черная вдова» на онлайн-площадке. С теми же обвинениями планирует обратиться к юристам и исполнительница роли Круэллы Де Вилль.

32-летнюю американскую актрису Эмму Стоун беспокоит то, что ее последний фильм с ее участием вышел на большие экраны одновременно с показом на стриминговом сервисе Disney+.

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Мамаева обратилась к новой пассии экс-супруга

@alana_mamaeva

Алана Мамаева обратилась к новой женщине своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева. Обращение она опубликовала в своем Instagram.

Алана узнала, что теперь Павел состоит в отношениях с ее подругой Надеждой Санько. Мамаева рассказала, что раньше она состояла с ней в дружеских отношениях, поэтому новость стала ударом для девушки.

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Сестра Егора Кончаловского взяла ребенка из детдома

46-летняя Екатерина Двигубская не скрывает свою личную жизнь. Актриса и режиссер с новым мужем удочерили девочку.

Дочь талантливого художника Николая Двигубского и бывшей жены Андрея Кончаловского актрисы Натальи Аринбасаровой счастлива в браке и воспитывает сына и дочь. Режиссер фильмов «Дорогая Маша Березина», «Сделка», «Москва, я люблю тебя!», «До смерти красива» и других призналась, что решилась на удочерение.

@katyadvi/Instagram

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Дана Борисова отправила дочь на Запад

Instagram

Телеведущая Дана Борисова рассказала в своем Instagram о том, что решила отправить единственную дочь на учебу за рубеж.

«Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие три недели она проведет в городке Великобритании в прекрасной языковой школе с 90-летней историей. Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на нее», — заявила Борисова.

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