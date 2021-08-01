На слуху: Дана Борисова отправила дочь за границу

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Недавно американская актриса Скарлетт Йоханссон предъявила иск Disney за то, что компания не выплачивает ей проценты за показ фильма «Черная вдова» на онлайн-площадке. С теми же обвинениями планирует обратиться к юристам и исполнительница роли Круэллы Де Вилль.
32-летнюю американскую актрису Эмму Стоун беспокоит то, что ее последний фильм с ее участием вышел на большие экраны одновременно с показом на стриминговом сервисе Disney+.
Алана Мамаева обратилась к новой женщине своего бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева. Обращение она опубликовала в своем Instagram.
Алана узнала, что теперь Павел состоит в отношениях с ее подругой Надеждой Санько. Мамаева рассказала, что раньше она состояла с ней в дружеских отношениях, поэтому новость стала ударом для девушки.
46-летняя Екатерина Двигубская не скрывает свою личную жизнь. Актриса и режиссер с новым мужем удочерили девочку.
Дочь талантливого художника Николая Двигубского и бывшей жены Андрея Кончаловского актрисы Натальи Аринбасаровой счастлива в браке и воспитывает сына и дочь. Режиссер фильмов «Дорогая Маша Березина», «Сделка», «Москва, я люблю тебя!», «До смерти красива» и других призналась, что решилась на удочерение.
Телеведущая Дана Борисова рассказала в своем Instagram о том, что решила отправить единственную дочь на учебу за рубеж.
«Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие три недели она проведет в городке Великобритании в прекрасной языковой школе с 90-летней историей. Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на нее», — заявила Борисова.