На слуху: космонавты недовольны полетом Пересильд

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @juliaperesild @juliaperesild

@maksimartist

Состояние певицы Марины Абросимовой (МакSим) остается тяжелым. Об этом сообщила РИА Новости представитель артистки.

@arinavoloshina

Бывшая девушка Милоша Биковича Арина Волошина рассказала, что больше не хочет иметь никакого отношения к актеру. Около года ей приходилось "жить не своей жизнью". Подробности она описала в своем посте в Instagram.

@tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Таня Терешина сообщила в личном блоге о расставании с супругом Олегом Курбатовым, который младше нее на 16 лет. По словам исполнительницы, ее чувства к возлюбленному давно остыли.

@buzova86

МХАТ имени Горького продолжит сотрудничество с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

@juliaperesild