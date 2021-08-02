На слуху: космонавты недовольны полетом Пересильд

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Состояние певицы Марины Абросимовой (МакSим) остается тяжелым. Об этом сообщила РИА Новости представитель артистки.
Бывшая девушка Милоша Биковича Арина Волошина рассказала, что больше не хочет иметь никакого отношения к актеру. Около года ей приходилось "жить не своей жизнью". Подробности она описала в своем посте в Instagram.
Бывшая солистка группы Hi-Fi Таня Терешина сообщила в личном блоге о расставании с супругом Олегом Курбатовым, который младше нее на 16 лет. По словам исполнительницы, ее чувства к возлюбленному давно остыли.
МХАТ имени Горького продолжит сотрудничество с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.
Инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов рассказал, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместо российского космонавта Андрея Бабкина, который готовился к полету всю жизнь.