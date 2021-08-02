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На слуху: космонавты недовольны полетом Пересильд

Анна Арсеньева
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: космонавты недовольны полетом Пересильд
Фото: @juliaperesild@juliaperesild

Представительница МакSим рассказала о ее состоянии

@maksimartist

Состояние певицы Марины Абросимовой (МакSим) остается тяжелым. Об этом сообщила РИА Новости представитель артистки.

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"Человек повел себя очень грубо": бывшая Милоша Биковича рассекретила изнанку их отношений

@arinavoloshina

Бывшая девушка Милоша Биковича Арина Волошина рассказала, что больше не хочет иметь никакого отношения к актеру. Около года ей приходилось "жить не своей жизнью". Подробности она описала в своем посте в Instagram.

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Терешина объявила о расставании с молодым мужем

@tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Таня Терешина сообщила в личном блоге о расставании с супругом Олегом Курбатовым, который младше нее на 16 лет. По словам исполнительницы, ее чувства к возлюбленному давно остыли.

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МХАТ продолжит сотрудничество с Ольгой Бузовой

@buzova86

МХАТ имени Горького продолжит сотрудничество с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

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Космонавты недовольны полетом Пересильд и Шипенко

@juliaperesild

Инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов рассказал, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос вместо российского космонавта Андрея Бабкина, который готовился к полету всю жизнь.

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Звёзды,Олег Курбатов,Клим Шипенко,Александр Хохлов,Юлия Пересильд,Милош Бикович,
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