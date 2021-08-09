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На слуху: Утяшеву травят за комментарий

Анна Арсеньева
1 час назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Утяшеву травят за комментарий
Фото: @liasanutiasheva@liasanutiasheva

МакSим: "Всем привет, я снова с вами"

@maksimartist

Певица МакSим пришла в себя и ее переводят в обычную палату. Об этом она сообщила в своем Instagram. Артистка поблагодарила врачей, которые следили за ее состоянием, а также всех, кто поддерживал ее и желал ей восстановления.

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Мясников предложил Панину плюнуть в лицо Соловьеву

@drmyasnikov.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил актеру Алексею Панину самому плюнуть в лицо Владимиру Соловьеву и пообещал ему обеспечить лечение в травматологическом отделении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Утяшева объяснилась за комментарий про "вырванную" победу

Бывшая спортсменка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева написала пост в своем Instagram относительно Олимпиады, которая недавно прошла в Токио. Она отметила, что в этот раз соревнования дались России особенно тяжело из-за переноса на год и отсутствия флага страны.

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"Зубы все выпали, волосы выпали"

Кадр из сериала "Татьянин день"

Актер Артем Артемьев, известный по роли в сериале "Татьянин день", рассказал, что его отравили. Из-за проблем со здоровьем артист сильно изменился и перестал сниматься в кино.

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Умерла актриса фильма "Москва слезам не верит"

Кадр из фильма «Я требую любви!»

Умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая. Ей был 81 год. Об этом сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

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