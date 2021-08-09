На слуху: Утяшеву травят за комментарий

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @liasanutiasheva @liasanutiasheva

@maksimartist

Певица МакSим пришла в себя и ее переводят в обычную палату. Об этом она сообщила в своем Instagram. Артистка поблагодарила врачей, которые следили за ее состоянием, а также всех, кто поддерживал ее и желал ей восстановления.

@drmyasnikov.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил актеру Алексею Панину самому плюнуть в лицо Владимиру Соловьеву и пообещал ему обеспечить лечение в травматологическом отделении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бывшая спортсменка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева написала пост в своем Instagram относительно Олимпиады, которая недавно прошла в Токио. Она отметила, что в этот раз соревнования дались России особенно тяжело из-за переноса на год и отсутствия флага страны.

Кадр из сериала "Татьянин день"

Актер Артем Артемьев, известный по роли в сериале "Татьянин день", рассказал, что его отравили. Из-за проблем со здоровьем артист сильно изменился и перестал сниматься в кино.

Кадр из фильма «Я требую любви!»