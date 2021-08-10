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На слуху: Сафронов рассказал о борьбе с раком

Анастасия Иванова
2 часа назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Сафронов рассказал о борьбе с раком
Фото: @safronov_sergey@safronov_sergey

Чурикова поддержала Меньшикова после скандала

Недавно вокруг актера и режиссера Олега Меньшикова разразился громкий скандал из-за увольнения артистов из театра Ермоловой. Актриса Инна Чурикова поддержала художественного руководителя.

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Бузова отреагировала на критику Безрукова

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на нелицеприятное высказывание актера Сергея Безрукова относительно ее актерского мастерства.

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Звезду «В бой идут одни старики» обвинили в домогательствах

Кадр из фильма "В бой идут одни старики"

Ученицы из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили актёра Владимира Талашко в домогательствах. Звезда фильма «В бой идут одни старики» преподаёт в образовательном учреждении, сообщает «МК».

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«Опухоль размером с кулак»: Сафронов — о борьбе с раком

Иллюзионист Сергей Сафронов несколько месяцев назад признался, что ему диагностировали рак лимфатической системы. Он рассказал о борьбе с заболеванием и своем самочувствии.

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«Пока не покроюсь грязью»: кто из звезд не моется

Кадр из фильма "Восхождение Юпитер"

Последние дни в Сети только и обсуждают, кто из голливудских звезд и как часто принимает душ, а кто и вовсе объявил бойкот чистоте. «Рамблер» решил разобраться в этой истории и рассказать о гигиенических привычках знаменитостей.

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Звёзды,Сергей Сафронов,Ольга Бузова,Олег Меньшиков,Инна Чурикова,РИА Новости,
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