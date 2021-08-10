На слуху: Сафронов рассказал о борьбе с раком

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Недавно вокруг актера и режиссера Олега Меньшикова разразился громкий скандал из-за увольнения артистов из театра Ермоловой. Актриса Инна Чурикова поддержала художественного руководителя.

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на нелицеприятное высказывание актера Сергея Безрукова относительно ее актерского мастерства.

Кадр из фильма "В бой идут одни старики"

Ученицы из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили актёра Владимира Талашко в домогательствах. Звезда фильма «В бой идут одни старики» преподаёт в образовательном учреждении, сообщает «МК».

Иллюзионист Сергей Сафронов несколько месяцев назад признался, что ему диагностировали рак лимфатической системы. Он рассказал о борьбе с заболеванием и своем самочувствии.

Кадр из фильма "Восхождение Юпитер"