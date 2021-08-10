На слуху: Сафронов рассказал о борьбе с раком

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Недавно вокруг актера и режиссера Олега Меньшикова разразился громкий скандал из-за увольнения артистов из театра Ермоловой. Актриса Инна Чурикова поддержала художественного руководителя.
Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на нелицеприятное высказывание актера Сергея Безрукова относительно ее актерского мастерства.
Ученицы из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили актёра Владимира Талашко в домогательствах. Звезда фильма «В бой идут одни старики» преподаёт в образовательном учреждении, сообщает «МК».
Иллюзионист Сергей Сафронов несколько месяцев назад признался, что ему диагностировали рак лимфатической системы. Он рассказал о борьбе с заболеванием и своем самочувствии.
Последние дни в Сети только и обсуждают, кто из голливудских звезд и как часто принимает душ, а кто и вовсе объявил бойкот чистоте. «Рамблер» решил разобраться в этой истории и рассказать о гигиенических привычках знаменитостей.