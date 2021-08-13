На слуху: Родион Газманов рассказал о разводе родителей

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: РИА Новости РИА Новости

@alana_mamaeva

В Сети пользователи вот уже какую неделю следят за драмой в семье футболиста Павла Мамаева (после череды измен его супруга подала на развод, но остаться в хороших отношениях со спортсменом не смогла). По горячим следам «Рамблер» собрал самые скандальные расставания российских спортсменов.

На кадрах можно увидеть, как артистку перевозят в инвалидном кресле из медучреждения до частного автомобиля. МакSим была скрыта за черным раскрытым зонтом, ее сопровождали врачи в защитных костюмах и неизвестный мужчина.

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Отец поп-певицы Бритни Спирс Джейми объявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Об этом сообщает TMZ.

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