Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

На слуху: Ивакова рассказала об отношениях с Ефремовым

Анастасия Иванова
2 часа назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: Ивакова рассказала об отношениях с Ефремовым
Фото: @maria_ivakova@maria_ivakova

Джонни Депп пожаловался на бойкот в Голливуде

Кадр из фильма "Великий"

Актер Джонни Депп пожаловался на изменившееся к нему отношение со стороны продюсеров в Голливуде. Он намекнул на то, что все это происходит из-за обвинений в домашнем насилии.

Читать новость полностью

Лолита купила дом многодетной семье и стала крестной

@lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская стала крестной для матери шестерых детей из города Сасово Рязанской области. В 2018 году многодетная семья осталась без жилья из-за пожара, после чего артистка приобрела для них новый дом.

Читать новость полностью

Сестра Шукшиной: "Я в этой семье немножко изгой"

Сестра знаменитой актрисы Марии Шукшиной Ольга рассказала о непростых отношениях в семье и с известной родственницей. Своей болью она поделилась в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия 1".

Читать новость полностью

"Нет такого, что мы сидим по вечерам и я читаю ему Библию"

Актриса и телеведущая Мария Ивакова ответила на несколько вопросов о карьере и личной жизни. В беседе с WMJ она раскрыла секрет счастливых отношений с актером Никитой Ефремовым.

Читать новость полностью

Сталлоне стал самым кассовым современным актером

Аналитики проанализировали сотни современных фильмов, чтобы выяснить, кто чаще всего принимал участие в коммерчески успешных проектах. Самым кассовым актером оказался Сильвестр Сталлоне.

Читать новость полностью

Звёзды,Ольга Шукшина,Мария Ивакова,Никита Ефремов,Лолита Милявская,Сильвестр Сталлоне,Мария Шукшина,Джонни Депп,WMJ.RU,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители