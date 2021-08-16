На слуху: Ивакова рассказала об отношениях с Ефремовым

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @maria_ivakova @maria_ivakova

Кадр из фильма "Великий"

Актер Джонни Депп пожаловался на изменившееся к нему отношение со стороны продюсеров в Голливуде. Он намекнул на то, что все это происходит из-за обвинений в домашнем насилии.

@lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская стала крестной для матери шестерых детей из города Сасово Рязанской области. В 2018 году многодетная семья осталась без жилья из-за пожара, после чего артистка приобрела для них новый дом.

Сестра знаменитой актрисы Марии Шукшиной Ольга рассказала о непростых отношениях в семье и с известной родственницей. Своей болью она поделилась в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на канале "Россия 1".

Актриса и телеведущая Мария Ивакова ответила на несколько вопросов о карьере и личной жизни. В беседе с WMJ она раскрыла секрет счастливых отношений с актером Никитой Ефремовым.