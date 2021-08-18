На слуху: Кещан высказался о бывших КВНщиках

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: @araratkeshchyan @araratkeshchyan

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко вновь попросила о помощи в деле об имуществе и вспомнила, как актриса Наталья Дрожжина впервые вошла в их дом.

@maksimartist

Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, опубликовала первые фотографии, сделанные после выписки из больницы. Она сделала публикации в своем аккаунте в Instagram.

@alana_mamaeva

Адвокат модели Аланы Мамаевой Вадим Лялин после заседания Первомайского районного суда Ростова-на-Дону заявил, что суд обязал футболиста Павла Мамаева выплачивать четверть своего дохода на их общую дочь.

@araratkeshchyan

Актер и телеведущий Арарат Кещан рассказал, почему телевидение заполонили КВНщики. Об этом он сообщил в шоу "Эмпатия Манучи", которое вышло на YouTube.

@till_lindemann_official