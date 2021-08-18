На слуху: Кещан высказался о бывших КВНщиках

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко вновь попросила о помощи в деле об имуществе и вспомнила, как актриса Наталья Дрожжина впервые вошла в их дом.
Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, опубликовала первые фотографии, сделанные после выписки из больницы. Она сделала публикации в своем аккаунте в Instagram.
Адвокат модели Аланы Мамаевой Вадим Лялин после заседания Первомайского районного суда Ростова-на-Дону заявил, что суд обязал футболиста Павла Мамаева выплачивать четверть своего дохода на их общую дочь.
Актер и телеведущий Арарат Кещан рассказал, почему телевидение заполонили КВНщики. Об этом он сообщил в шоу "Эмпатия Манучи", которое вышло на YouTube.
Лидер групп Rammstein Тилль Линдеманн выступит на Красной площади в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Событие состоится в сентябре.