На слуху: раскрыт гонорар Меньшикова

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@pelageya_insta

У спортсмена Ивана Телегина и его бывшей гражданской жены Евгении Ноур есть пятилетний сын Марк. В жизни мальчика хоккеист не принимал серьезного участия, а деньги на содержание присылал по настроению.

@alla_orfey

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, почему Алла Пугачева на самом деле ушла со сцены. Об этом он заявил в своем Instagram.

@dava_m

Блогер и ведущий шоу "Дом-2" Давид Манукян рассказал, сколько зарабатывает на рекламе. За один пост в Instagram он получает от 500-600 тысяч рублей.

@aleksey.trotsuk

Бывший участник КВН, генеральный продюсер Yellow, Black & White, сценарист Алексей Троцюк рассказал о закулисье проекта. Он пояснил, что построил свой бизнес, когда закончил карьеру в телепрограмме.