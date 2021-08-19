Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

На слуху: раскрыт гонорар Меньшикова

Мира Маркина
15 минут назад

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

На слуху: раскрыт гонорар Меньшикова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший муж Пелагеи признал внебрачного ребенка

@pelageya_insta

У спортсмена Ивана Телегина и его бывшей гражданской жены Евгении Ноур есть пятилетний сын Марк. В жизни мальчика хоккеист не принимал серьезного участия, а деньги на содержание присылал по настроению.

Читать новость полностью

Разин назвал причину ухода Пугачевой со сцены

@alla_orfey

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, почему Алла Пугачева на самом деле ушла со сцены. Об этом он заявил в своем Instagram.

Читать новость полностью

"Миллион-полтора": Дава раскрыл свой заработок

@dava_m

Блогер и ведущий шоу "Дом-2" Давид Манукян рассказал, сколько зарабатывает на рекламе. За один пост в Instagram он получает от 500-600 тысяч рублей.

Читать новость полностью

Бывший участник КВН: "В какой-то момент все дошло до абсурда"

@aleksey.trotsuk

Бывший участник КВН, генеральный продюсер Yellow, Black & White, сценарист Алексей Троцюк рассказал о закулисье проекта. Он пояснил, что построил свой бизнес, когда закончил карьеру в телепрограмме.

Читать новость полностью

Раскрыт гонорар Меньшикова за выход на сцену

Скандал в Театре им. Ермоловой набирает обороты. Бывшая актриса театра Елена Бурханова-Калинина рассказала, что сейчас происходит с актерской труппой и сколько получает Олег Меньшиков за выход на сцену.

Читать новость полностью

Звёзды,Давид Манукян,Алексей Троцюк,Евгения Ноур,Иван Телегин,Андрей Разин,Алла Пугачева,Олег Меньшиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители