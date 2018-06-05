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Бьюти-эксперименты, которые пошли не так
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Бьюти-эксперименты, которые пошли не так 

Anews 2 часа назад
Жертвы горе-мастеров и собственных рук — в фотогалерее.
1/11  Яркие радужные волосы, даже если их искусно выкрасил суперпрофи, никогда не будут выглядеть так, как на картинке, без долгой подготовки. Здесь нужны укладка, макияж, свет, ракурс, даже выражение лица имеет значение. Почувствуйте разницу.
Фото:
2/11  А вот результат домашнего эксперимента: девушка хотела разноцветную чёлку, как у модели слева, а получила «какой-то опалённый веник». Причём она готова к новым рискам – спрашивает у знатоков, как теперь всё исправить: «Добавить зелёного или лучше не надо?»
Фото:
3/11  Желание мягко осветлить пряди волос в модной технике балаяж подвело австралийскую даму, которая показала стилистке в салоне фото причёски мечты (слева). «Ну и как вам этот трэшевый видок? Прощайте, мои прекрасные волосы!» - пожаловалась она в Фейсбуке.
Фото:
4/11  Впрочем, куда меньше повезло клиентке другого салона, которая заказала градуированную стрижку «тройной каскад». По идее, должно было получиться, как слева.
Фото:
5/11  Парни тоже следуют за «модой» – и попадают впросак. Этот «человек-жёлудь» до слёз рассмешил участников форума Reddit. Одни предложили ему выбрить круг на макушке в стиле монашеской тонзуры, чтобы окончательно стать «средневековым хипстером». А другие написали: «Тут поможет только hard reset, чувак. Побрейся налысо и начни всё сначала».
Фото:
6/11  А этот коллаж в стиле «ожидание и реальность» из снимков, найденных в фотоблоге парня справа, давно стал мемом.
Фото:
7/11  Обычный макияж – это скучно, решили визажисты и придумали «тени под глаза». Девушка справа попыталась повторить.
Фото:
8/11  Для дам давно не секрет, что шикарные густые ресницы, как у моделей на снимках – это не чудо природы. Но эксперименты с накладными ресницами и клеем часто заканчиваются в буквальном смысле плачевно.
Фото:
9/11  А как заманчиво смотрятся в Инстаграмах бьюти-гуру узоры на ногтях! Впрочем, они меркнут перед шедеврами абстракционизма, которые рождаются со взмахом кисти доморощенных «мастериц».
Фото:
10/11  На снимках ниже одна и та же девушка, но в это трудно поверить, глядя на оранжевого покемона справа.
Фото:
11/11  И, наконец, популярное «украшательство» у обоих полов – татуировки. Их можно смело назвать самыми рискованными из всех модных забав: не смоешь ведь, а перебить или свести тоже непросто.
Фото:
Когда мода отчаянно пищит о своих капризах и соблазняет безупречными рекламными снимками, трудно устоять и не попробовать что-нибудь на себе. Правда, порой из этого получается не обещанная красота, а карикатура. Одни становятся жертвами собственных «умелых ручек», а другие напарываются на горе-мастеров в салонах, что куда обиднее.
Однако смельчаки, не лишённые юмора и самоиронии, делятся результатом в соцсетях. Anews собрал галерею провальных бьюти-экспериментов. Листайте фотогалерею и никогда не повторяйте таких нелепых ошибок. Чтобы потом, как говорится, не было мучительно больно.
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