Бьюти-эксперименты, которые пошли не так 

Когда мода отчаянно пищит о своих капризах и соблазняет безупречными рекламными снимками, трудно устоять и не попробовать что-нибудь на себе. Правда, порой из этого получается не обещанная красота, а карикатура. Одни становятся жертвами собственных «умелых ручек», а другие напарываются на горе-мастеров в салонах, что куда обиднее.
Однако смельчаки, не лишённые юмора и самоиронии, делятся результатом в соцсетях. Anews собрал галерею провальных бьюти-экспериментов. Листайте фотогалерею и никогда не повторяйте таких нелепых ошибок. Чтобы потом, как говорится, не было мучительно больно.