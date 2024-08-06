Худшая «Мисс США» в истории

Самую красивую девушку Америки затравили в сети. В воскресенье в США прошел очередной конкурс красоты «Мисс США». Заветную корону завоевала 22-летняя уроженка Мичигана Альма Купер. Уже скоро девушка будет представлять Соединенные Штаты на конкурсе «Мисс Вселенная 2024» в Мексике. Об этом пишет издание thevoicemag.ru.

Альма Купер с отличием окончила академию «Вест-Пойнт», она получила степень магистра статистики в Стэнфорде и работает специалистом по обработке данных. Девушка дочь эмигранта и имеет афро-латиноамериканкие корни.

После подведения итогов конкурса множество пользователей стали оставлять гневные комментарии в сети. Купер даже назвали самой «худшей «Мисс США» в истории».

Как выглядит новая «Мисс США» Альма Купер - в галерее «Рамблера».