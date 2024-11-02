Природа подарила человечеству необычайное количество различных ингредиентов для приготовления пищи. И если на заре истории повседневные блюда были достаточно простыми, то сейчас современная кулинария старается удивить каждого потенциального клиента целой гаммой невероятных вкусов.

Именно по этому пути пошли создатели самого дорого в мире ресторана Sublimotion. Здесь всего 12 посадочных мест за общим столом и крайне длинный лист ожидания. Ужин в Sublimotion длится три часа и больше напоминает шоу. Невероятные на вид блюда летают по воздуху, салат растет прямо из стола, а официанты меняют наряды по несколько раз за вечер.

Гости рекомендую приходить в Sublimotion крайне голодными. Во время фантастического ужина каждому клиенту подадут от 15 до 20 разнообразных блюд. Будет обидно, если вы не сможете осилить столь вкусную и дорогую еду. На текущий момент входной билет в ресторан стоит 2300 евро.

Программа и меню в Sublimotion меняются каждый год. Главный ресторан находится в Испании на Ибице. Также насладиться гастрономическим шоу можно в Дубае.

Как выглядит самый дорогой ресторан в мире — в галерее "Рамблера".