Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только

Стразы, чтобы наклеить под купальник? А как вам плавки из блесток и стразов?

7/12 Стразы, чтобы наклеить под купальник? А как вам плавки из блесток и стразов?

Если даже самый замечательный купальник вам кажется скучным, привносите яркость в свой летний образ иначе. Вариантов много, но самый модный — наклейки-блестки. Нет, клеить их нужно не на бикини, а на открытые части тела. В частности, в одном из европейских магазинов появились стразы, которыми их создатели предлагают украсить ягодицы.

Стоит переклеить узор на свою пятую точку, и на пляже вы точно станете объектом всеобщего внимания. Правда есть несколько небольших «но»…

Во-первых, клеить их самой не слишком удобно, особенно если хочешь создать «шедевр». Но тут можно выйти из положения, попросив о помощи, например, подругу. Вторая проблема несколько серьезнее: вряд ли сидеть на узорах из стразов моднице будет удобно. Но тут уж придется выбирать: красота или комфорт. В конце концов, красота ведь требует… И почему-то нам кажется, что многие пляжные красотки выберут первый вариант. Тренд уже набирает популярность, а ведь лето только началось!

Кстати, мода украшать части тела стразами и блестками не нова. Многие соцсети давно пестрят фотографиями, где девушки буквально соревнуются в оригинальности, посыпая ягодицы и грудь глиттером, добавляя стразы и бусины. Взгляните на это «блестящее творчество» в фотогалерее.