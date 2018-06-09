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Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только
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Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только 

Рамблер 51 минуту назад
Модницы готовы заменить купальники стразами и глиттером.
1/12  В человеке должно быть все прекрасно...
Фото:
2/12  В таком "наряде" остаться без внимания нет шансов.
Фото:
3/12  Больше блесток, больше стразов!
Фото:
4/12  На фоне щедро разукрашенных довольно интимных частей тела стразы на лицах смотрятся вполне невинно.
Фото:
5/12  И стесняться тут нечего! Кстати, отличная возможность скрыть целлюлит...
Фото:
6/12  Вроде и не одета, но и не обнажена.
Фото:
7/12  Стразы, чтобы наклеить под купальник? А как вам плавки из блесток и стразов?
Фото:
8/12  В высшей степени блистательный образ.
Фото:
9/12  Представляете, как заиграет этот "купальник" в лучах солнца?
Фото:
10/12  Красивую грудь ничем не испортишь.
Фото:
11/12  Одна из дам явно оказалась смелее, поместив стразы не только на лицо.
Фото:
12/12  А это, вероятно, "верх" от тех оригинальных плавок.
Фото:
Если даже самый замечательный купальник вам кажется скучным, привносите яркость в свой летний образ иначе. Вариантов много, но самый модный — наклейки-блестки. Нет, клеить их нужно не на бикини, а на открытые части тела. В частности, в одном из европейских магазинов появились стразы, которыми их создатели предлагают украсить ягодицы.
Стоит переклеить узор на свою пятую точку, и на пляже вы точно станете объектом всеобщего внимания. Правда есть несколько небольших «но»…
Во-первых, клеить их самой не слишком удобно, особенно если хочешь создать «шедевр». Но тут можно выйти из положения, попросив о помощи, например, подругу. Вторая проблема несколько серьезнее: вряд ли сидеть на узорах из стразов моднице будет удобно. Но тут уж придется выбирать: красота или комфорт. В конце концов, красота ведь требует… И почему-то нам кажется, что многие пляжные красотки выберут первый вариант. Тренд уже набирает популярность, а ведь лето только началось!
Кстати, мода украшать части тела стразами и блестками не нова. Многие соцсети давно пестрят фотографиями, где девушки буквально соревнуются в оригинальности, посыпая ягодицы и грудь глиттером, добавляя стразы и бусины. Взгляните на это «блестящее творчество» в фотогалерее.
Женский форум
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