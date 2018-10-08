Нижнее белье девушки вызвало проблемы на работе

У 27-летней Элли Хатфул из Австралии необычное увлечение: она коллекционирует нижнее белье. По словам девушки, ей с детства нравились красивые комплекты. Любовь превратилась в настоящую одержимость, когда Элли устроилась на работу с очень строгим дресс-кодом. Она не могла выразить себя через одежду, поэтому нашла отдушину в нижнем белье.

Невероятные комплекты белья позволяют Элли чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что их никто не видит. Сейчас у девушки уже около 150 комплектов, на которые она потратила более 220 тысяч рублей (2,6 тысяч фунтов стерлингов).

Элли ведет блог под названием Lace and Haze, а также Instagram, в котором у нее более 41 тысячи подписчиков.

Но ее тайная страсть все же стала причиной проблем на работе. Оказалось, что некоторые комплекты довольно заметны даже под одеждой. Девушка рассказала, что в какой-то момент стала получать замечания от руководства.

«Нижнее белье не должно быть заметно», «я вижу ваш бюстгальтер», «это противоречит корпоративной этике», — вот только несколько комментариев менеджеров, которые Элли привела в пример в своем блоге.

Однако она не собирается останавливаться и признается, что решение создать блог о нижнем белье было одним из самых удачных в ее жизни.