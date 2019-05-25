5 plus-size моделей, о которых стоит знать

Эпоха нулевого размера и героинового шика осталась в прошлом. XXI век с его тяготением к естественности и непосредственности принес свои правила, главным из которых является принятие своего тела. Уже сейчас нестандартные модели ходят на шоу самых известных дизайнеров, а сама Анна Винтур выступает за разнообразие в его любых проявлениях. А моделями plus-size уже и давно никого не удивишь. Самые популярные из них — в нашей подборке.

Эшли Грэм

Пожалуй, одна из самых известных представительниц семейства пышных моделей, имя которой каждый слышал хотя бы раз. Карьера девушки началась с внезапной встречи в одном из магазинов родного штата Небраска, где на будущую звезду обратил внимание скаут модельного агенства. Ее полноценная фотосессия «Эти тела прекрасны в любом размере» была опубликована в журнале Glamour и тогда, в уже далеком 2009, произвела фурор в мире моды. Сейчас на счету девушки значатся обложки для Elle, Grazia, Cover Magazine, Maxim, а также съемки для Vogue, Glamour, Harper’s Bazaar, Love Magazine, Sports Illustrated и многих других изданий.

Маркита Принг

Маркита — идеальный пример того, как родители играют не последнюю роль в нашей жизни. Именно мама будущей модели отвела девочку на конкурс красоты, когда той было всего 15. Дальше все как в сказке: переезд в пугающий своим величием Нью-Йорк, дебют на подиуме, долгожданный контракт с одним из лучших модельных агентств и сотрудничество с Жан-Полем Готье и Кристианом Сириано. На сегодняшний день девушка может похвастаться не только дружбой с именитыми дизайнерами, но и съемками для V Magazine и Vogue, а также рекламными кампаниями для Evans и Levi's и сотрудничеством с одним из лучших мировых агентств — IMG.

Филомена Квао

Магистр экономики Филомена Квао своим успехом обязана своему другу, который пригласил ее принять участие в модельном конкурсе. Девушка признается, что когда-то из-за стереотипов она безрезультатно пыталась отбелить кожу и похудеть, но именно тогда поняла, что нужно принимать себя такой, какая ты есть, со всеми изъянами и недостатками. Прорыв в карьере Филомены случился в 2012 году, когда она приняла участие в фотосессиях для крупнейших изданий, в ряду которых Essence Magazine, Cosmopolitan и Pride.

Кэндис Хаффин

Ветеран модельной индустрии. Долгое время девушка снималась лишь для каталогов одежды и только потом активно перешла к сотрудничеству с глянцевыми изданиями. В 2011 году она впервые за 10 лет появилась на обложке итальянского Vogue. В послужном списке Кэндис — развороты авторитетного глянца, куда входят CR Fashion Book, Vogue USA и Harper’s Bazaar, дружественные отношения с Кристианом Сириано и Прабалом Гурунгом, а также съемка для знаменитого календаря Pirelli. Оставив активную модельную карьеру, Кендис основала свой бренд спортивной одежды DAY/WON, а также является идейным вдохновителем проекта Project Start.

Клементин Дессо

Стать популярной в родной Франции с ее тягой к консерватизму Клементин не удалось, поэтому девушка и решила уехать за океан в свободолюбивую Америку… Решила и не прогадала. Уже после сотрудничества с American Apparel и Nike ее имя не сходило с уст редакторов моды, а став лицом помад Christian Louboutin, о ней и вовсе заговорил весь мир. Сама Клементин со скромностью относится к своему успеху, активно выступает против ретуши фотографий и любых диет.