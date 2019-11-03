Как правильно носить латекс

Если в душе сходит с ума авантюристка, мечтающая облачиться в латекс с ног до головы, но совесть не позволяет выйти за рамки приличий, не стоит сразу рваться в бой. Оцените обстановку, не спешите, подумайте. На самом деле нет никаких границ, носить можно все и со всем, вопрос только в том, где и как.

Начните с малого! Например, с чулок и перчаток. Сочетайте их с простыми вещами: объемными свитерами, грубыми ботинками, кроссовками, белыми рубашками, прямыми юбками, мужскими куртками и длинными пальто. Как только эти нехитрые аксессуары перестанут казаться чересчур вызывающими, можно переходить на следующий уровень — юбки, брюки, корсеты. Не стоит надевать все одновременно, достаточно одной вещи. Избегайте глубоких декольте, экстремально коротких юбок и высоченных шпилек, и тогда ни одна бабушка у подъезда не заподозрит в вас ту самую девушку с невысокой социальной ответственностью. Следующий шаг — верхняя одежда. Латексный плащ мгновенно выделит вас из толпы, но правила сочетания сохраняются те же.

В галерее "Рамблера" — смелые девушки, которые нарушают правила и мало заботятся о мнении окружающих.