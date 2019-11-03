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Как правильно носить латекс 

Рамблер 1 час назад
Если в душе сходит с ума авантюристка, мечтающая облачиться в латекс с ног до головы, но совесть не позволяет выйти за рамки приличий, не стоит сразу рваться в бой. Оцените обстановку, не спешите, подумайте. На самом деле нет никаких границ, носить можно все и со всем, вопрос только в том, где и как.
Начните с малого! Например, с чулок и перчаток. Сочетайте их с простыми вещами: объемными свитерами, грубыми ботинками, кроссовками, белыми рубашками, прямыми юбками, мужскими куртками и длинными пальто. Как только эти нехитрые аксессуары перестанут казаться чересчур вызывающими, можно переходить на следующий уровень — юбки, брюки, корсеты. Не стоит надевать все одновременно, достаточно одной вещи. Избегайте глубоких декольте, экстремально коротких юбок и высоченных шпилек, и тогда ни одна бабушка у подъезда не заподозрит в вас ту самую девушку с невысокой социальной ответственностью. Следующий шаг — верхняя одежда. Латексный плащ мгновенно выделит вас из толпы, но правила сочетания сохраняются те же.
В галерее "Рамблера" — смелые девушки, которые нарушают правила и мало заботятся о мнении окружающих.
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Женский форум 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Красота , Фото
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