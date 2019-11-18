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Чем доярки лучше «инстаграмщиц» 

Рамблер 4 часа назад
Пользователи социальных сетей обратили внимание на девушек, которые работают доярками. По их мнению, они должны быть популярнее современных "инстаграмщиц". "Рамблер" рассказывает, чем доярки привлекли пользователей.
Многие девушки выкладывают в Сеть фотографии с тэгом "доярка". На них они либо действительно доят коров, либо просто устраивают фотосессии в образе девушки-селянки. В любом случае, такие кадры больше привлекают пользователей, чем те, которые сделаны в шикарных ресторанах. Комментаторы объединились во мнении, что доярки показывают свою натуральную красоту. Большинство популярных девушек в Instagram сделали себе не одну пластическую операцию и выглядят одинаково. Среди селянок преобладает натуральный макияж и цвет волос.
Конечно, не все девушки действительно работают доярками, большинство из них просто фотографируются в таком образе. Однако они все равно выглядят натурально и красиво, а еще привлекают пользователей Сети.
Видео дня. Звезды, известные всего одним хитом
Женский форум44 
Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Красота , Фото
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