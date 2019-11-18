Чем доярки лучше «инстаграмщиц»

Пользователи социальных сетей обратили внимание на девушек, которые работают доярками. По их мнению, они должны быть популярнее современных "инстаграмщиц". "Рамблер" рассказывает, чем доярки привлекли пользователей.

Многие девушки выкладывают в Сеть фотографии с тэгом "доярка". На них они либо действительно доят коров, либо просто устраивают фотосессии в образе девушки-селянки. В любом случае, такие кадры больше привлекают пользователей, чем те, которые сделаны в шикарных ресторанах. Комментаторы объединились во мнении, что доярки показывают свою натуральную красоту. Большинство популярных девушек в Instagram сделали себе не одну пластическую операцию и выглядят одинаково. Среди селянок преобладает натуральный макияж и цвет волос.

Конечно, не все девушки действительно работают доярками, большинство из них просто фотографируются в таком образе. Однако они все равно выглядят натурально и красиво, а еще привлекают пользователей Сети.