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Самые очаровательные женщины Литвы 

Рамблер 7 часов назад
Маленькая страна с богатой историей известна не только костелами, замками, янтарем, Горой ведьм и музеем чертей, но и своими изящными красавицами. Самые обворожительные — в фотогалерее «Рамблера».
Жительницы Литвы отличаются сухощавым телосложением, светлыми глазами и волосами всех оттенков солнечного света, хотя среди них встречаются и брюнетки. У них тактичные манеры, изысканный вкус. Они обожают спорт и хорошие духи совсем как француженки. Литовки умело соблюдают золотую середину между ухоженностью и натуральностью. Их красоту давно оценил мир моды. Например, Литва — родина знаменитой топ-модели Эдиты Вилкевичуте, с которой мы и начнем свою галерею. Прекрасные женщины Литвы заслуженно украшают собой подиумы и страницы журналов, снимаются в кино и радуют своих поклонников.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Красота , Фото
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