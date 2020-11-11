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Самые соблазнительные блондинки мировой моды 

Полина Алферова 1 час назад
Джентльмены по-прежнему предпочитают блондинок, даже ненатуральных. Неудивительно, что в модельном бизнесе белокурые красавицы пользуются небывалым спросом. «Рамблер» собрал галерею самых ярких светловолосых красоток.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему именно блондинки так будоражат мужское воображение. Некоторые считают, что светлые волосы ассоциируются с невинностью и покорностью. Другие вспоминают о том, что богиня красоты и любви Венера тоже считалась блондинкой, и именно поэтому возник стереотип о бурном темпераменте светловолосых женщин.
Белокурых красавиц воспевали и в эпоху Возрождения, и во времена сентименталистов. А в XX веке блондинки надолго стали королевами Голливуда, лишь ненадолго уступая место брюнеткам. Достаточно вспомнить Мэрилин Монро, Грейс Келли, Лану Тернер, Ким Бейсингер, Шэрон Стоун.
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