Джентльмены по-прежнему предпочитают блондинок, даже ненатуральных. Неудивительно, что в модельном бизнесе белокурые красавицы пользуются небывалым спросом. «Рамблер» собрал галерею самых ярких светловолосых красоток.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, почему именно блондинки так будоражат мужское воображение. Некоторые считают, что светлые волосы ассоциируются с невинностью и покорностью. Другие вспоминают о том, что богиня красоты и любви Венера тоже считалась блондинкой, и именно поэтому возник стереотип о бурном темпераменте светловолосых женщин.