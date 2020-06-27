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Девушки, которые проиграли в погоне за красотой 

Анастасия Иванова 5 часов назад
То, что женщины готовы на все ради красоты, — ни для кого не секрет. Если обратиться к истории, можно найти много подобных примеров. Например, в Средневековье была модной бледная кожа. Ради этого девушки наносили на кожу опасные свинцовые белила. Чтобы быть худыми, в старину женщины заражали себя ленточными червями, а чтобы вытянуть шею в народе падаунг детям до сих пор надевают на шею медные кольца.
Современные женщины немного уступают средневековым дамам в погоне за "идеальной" внешностью, но тоже стремятся выглядеть безупречно. В ход идут всевозможные средства: маски из всего, что есть в холодильнике, тонны косметики, автозагар и даже накладные брови. Но иногда все идет не по плану. "Рамблер" собрал галерею снимков, в которых красота не победила мир.
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