Польская модель Каска Камински прославилась благодаря своим многочисленным съемкам для Playboy, но незадолго до этого девушке пришлось перенести тяжелую болезнь, которая изменила ее жизнь. "Рамблер" рассказывает, что произошло с будущей моделью.

Когда Каска еще была подростком, у нее обнаружили онкологию. Девушке пришлось пережить курс химиотерапии и в 2008 году у нее началась ремиссия. По словам Камински, после лечения она поняла, что ей действительно нужно, поэтому она начала свой путь модели.

Камински записалась в спортзал и несколько лет приводила в порядок свою фигуру, а потом ее заметили в модельном агентстве. Так, девушка стала одной из музой Playboy. Сейчас у нее 200 тысяч подписчиков в Instagram, где она делится некоторыми кадрами из фотосессий. Поклонники в восторге от нее и под каждым постом оставляют много хвалебных комментариев: