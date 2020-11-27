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Модель спасалась под землей от бомбежек

Александра Нечаева
6 часов назад
Хафия Мира — сербская модель, живущая в Канаде. Стройная блондинка пользуется успехом и получает множество предложений на участие в рекламных кампаниях знаменитых брендов. Но так было не всегда.
Хафия Мира — сербская модель, живущая в Канаде. Стройная блондинка пользуется успехом, но так было не всегда.
1/8 Хафия Мира — сербская модель, живущая в Канаде. Стройная блондинка пользуется успехом, но так было не всегда.
Фото: @hafiiamira
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На блюдечке с голубой каемочкой Хафии никто и ничего не подносил, напротив, жизнь девушки вряд ли можно назвать простой.
2/8 На блюдечке с голубой каемочкой Хафии никто и ничего не подносил, напротив, жизнь девушки вряд ли можно назвать простой.
Фото: @hafiiamira
Детство красавицы-блондинки прошло в Югославии, на территории которой в то время шли военные действия. Хафия с ужасом вспоминает те дни, когда ей вместе с семьей приходилось прятаться под землей от бомбежек.
3/8 Детство красавицы-блондинки прошло в Югославии, на территории которой в то время шли военные действия. Хафия с ужасом вспоминает те дни, когда ей вместе с семьей приходилось прятаться под землей от бомбежек.
Фото: @hafiiamira
К счастью, Хафии с родителями и братьями удалось уехать в Канаду.
4/8 К счастью, Хафии с родителями и братьями удалось уехать в Канаду.
Фото: @hafiiamira
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“Каждый день, просыпаясь, я вспоминаю, как мне повезло, что жизнь дала мне второй шанс”, — пишет девушка на свой странице в социальной сети.
5/8  “Каждый день, просыпаясь, я вспоминаю, как мне повезло, что жизнь дала мне второй шанс”, — пишет девушка на свой странице в социальной сети.
Фото: @hafiiamira
Хафия свой шанс не упустила: девушка стала одной из ведущих моделей в Канаде.
6/8 Хафия свой шанс не упустила: девушка стала одной из ведущих моделей в Канаде.
Фото: @hafiiamira
Хафия не останавливается на достигнутом, девушка занимается фитнесом и йогой, постоянно “шлифуя” свои и так, казалось бы, идеальные формы.
7/8 Хафия не останавливается на достигнутом, девушка занимается фитнесом и йогой, постоянно “шлифуя” свои и так, казалось бы, идеальные формы.
Фото: @hafiiamira
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Мира весьма известна в социальных сетях: на ее страницу в Instagram подписано почти 140 тысяч человек.
8/8 Мира весьма известна в социальных сетях: на ее страницу в Instagram подписано почти 140 тысяч человек.
Фото: @hafiiamira
На блюдечке с голубой каемочкой Хафии никто и ничего не подносил, напротив, жизнь девушки вряд ли можно назвать простой. Детство красавицы-блондинки прошло в Югославии, на территории которой в то время шли военные действия.
Хафия с ужасом вспоминает те дни, когда ей вместе с семьей приходилось прятаться под землей от бомбежек. Девушка рассказывает, что сумки с теплой одеждой и едой всегда стояли собранными на случай, если придется спешно покидать дом.
К счастью, Хафии с родителями и братьями удалось уехать в Канаду. “Каждый день, просыпаясь, я вспоминаю, как мне повезло, что жизнь дала мне второй шанс. Каждая секунда времени прекрасна и важна!” — пишет девушка на свой странице в социальной сети.
Надо отметить, что Хафия свой шанс не упустила: девушка стала одной из ведущих моделей в Канаде. Обладательница прекрасной фигуры и запоминающейся внешности пользуется большой популярностью.
Хафия не останавливается на достигнутом, девушка занимается фитнесом и йогой, постоянно “шлифуя” свои и так, казалось бы, идеальные формы.
Ее старания не проходят зря, на девушку все чаще обращают внимание представители модных брендов, участий в фотосессиях становится все больше, растет и число поклонников горячей блондинки.
Мира весьма известна и в социальных сетях: на ее страницу в Instagram подписано почти 140 тысяч человек.
Фотографии горячей блондинки — в галерее "Рамблера".
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