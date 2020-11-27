Хафия Мира — сербская модель, живущая в Канаде. Стройная блондинка пользуется успехом и получает множество предложений на участие в рекламных кампаниях знаменитых брендов. Но так было не всегда.

1/8 Хафия Мира — сербская модель, живущая в Канаде. Стройная блондинка пользуется успехом, но так было не всегда. Фото: @hafiiamira Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 На блюдечке с голубой каемочкой Хафии никто и ничего не подносил, напротив, жизнь девушки вряд ли можно назвать простой. Фото: @hafiiamira 3/8 Детство красавицы-блондинки прошло в Югославии, на территории которой в то время шли военные действия. Хафия с ужасом вспоминает те дни, когда ей вместе с семьей приходилось прятаться под землей от бомбежек. Фото: @hafiiamira 4/8 К счастью, Хафии с родителями и братьями удалось уехать в Канаду. Фото: @hafiiamira Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 “Каждый день, просыпаясь, я вспоминаю, как мне повезло, что жизнь дала мне второй шанс”, — пишет девушка на свой странице в социальной сети. Фото: @hafiiamira 6/8 Хафия свой шанс не упустила: девушка стала одной из ведущих моделей в Канаде. Фото: @hafiiamira 7/8 Хафия не останавливается на достигнутом, девушка занимается фитнесом и йогой, постоянно “шлифуя” свои и так, казалось бы, идеальные формы. Фото: @hafiiamira Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Мира весьма известна в социальных сетях: на ее страницу в Instagram подписано почти 140 тысяч человек. Фото: @hafiiamira

На блюдечке с голубой каемочкой Хафии никто и ничего не подносил, напротив, жизнь девушки вряд ли можно назвать простой. Детство красавицы-блондинки прошло в Югославии, на территории которой в то время шли военные действия.

Хафия с ужасом вспоминает те дни, когда ей вместе с семьей приходилось прятаться под землей от бомбежек. Девушка рассказывает, что сумки с теплой одеждой и едой всегда стояли собранными на случай, если придется спешно покидать дом.

К счастью, Хафии с родителями и братьями удалось уехать в Канаду. “Каждый день, просыпаясь, я вспоминаю, как мне повезло, что жизнь дала мне второй шанс. Каждая секунда времени прекрасна и важна!” — пишет девушка на свой странице в социальной сети.

Надо отметить, что Хафия свой шанс не упустила: девушка стала одной из ведущих моделей в Канаде. Обладательница прекрасной фигуры и запоминающейся внешности пользуется большой популярностью.

Хафия не останавливается на достигнутом, девушка занимается фитнесом и йогой, постоянно “шлифуя” свои и так, казалось бы, идеальные формы.

Ее старания не проходят зря, на девушку все чаще обращают внимание представители модных брендов, участий в фотосессиях становится все больше, растет и число поклонников горячей блондинки.

Мира весьма известна и в социальных сетях: на ее страницу в Instagram подписано почти 140 тысяч человек.