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Модель помогает девушкам вычислить изменщиков

Елизавета Назарова
6 часов назад
28-летняя модель из США Пейдж Вулен прославилась на карантине. В Instagram она создала страничку, где публиковала, как незнакомые парни пытались подкатить к ней при помощи сообщений. Теперь девушка вышла на новый уровень и помогает вычислять изменщиков. О том, как она это делает, сообщает "Рамблер".
28-летняя модель из США Пейдж Вулен прославилась на карантине.
1/9 28-летняя модель из США Пейдж Вулен прославилась на карантине.
Фото: @paigewoolen
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В Instagram она создала страничку, где публиковала, как незнакомые парни пытались подкатить к ней при помощи сообщений.
2/9 В Instagram она создала страничку, где публиковала, как незнакомые парни пытались подкатить к ней при помощи сообщений.
Фото: @paigewoolen
Теперь девушка вышла на новый уровень и помогает вычислять изменщиков.
3/9 Теперь девушка вышла на новый уровень и помогает вычислять изменщиков.
Фото: @paigewoolen
После того, как страница Пейдж с подкатами стала успешной, ей начали приходить сообщения о том, что у многих ее поклонников есть девушки.
4/9 После того, как страница Пейдж с подкатами стала успешной, ей начали приходить сообщения о том, что у многих ее поклонников есть девушки.
Фото: @paigewoolen
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Так, она решила помогать женщинам, проверяя мужчин на верность.
5/9 Так, она решила помогать женщинам, проверяя мужчин на верность.
Фото: @paigewoolen
Она пишет парню в Instagram и спрашивает, есть ли у него девушка
6/9 Она пишет парню в Instagram и спрашивает, есть ли у него девушка
Фото: @paigewoolen
Тот, кто не отвечает или признается в отношениях сразу — проходит проверку, но были и те, кто повелся на слова Пейдж.
7/9 Тот, кто не отвечает или признается в отношениях сразу — проходит проверку, но были и те, кто повелся на слова Пейдж.
Фото: @paigewoolen
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Пока одни поддерживают модель, другие говорят, что она жестоко обходится со своими поклонниками.
8/9 Пока одни поддерживают модель, другие говорят, что она жестоко обходится со своими поклонниками.
Фото: @paigewoolen
К тому же, некоторые переписки она выставляет на всеобщее обозрение в Instagram.
9/9 К тому же, некоторые переписки она выставляет на всеобщее обозрение в Instagram.
Фото: @paigewoolen
После того, как страница Пейдж с подкатами стала успешной, ей начали приходить сообщения о том, что у многих ее поклонников есть девушки. Так, она решила помогать женщинам, проверяя мужчин на верность. Она пишет парню в Instagram и спрашивает, есть ли у него девушка. Тот, кто не отвечает или признается в отношениях сразу — проходит проверку, но были и те, кто повелся на слова Пейдж.
Пока одни поддерживают модель, другие говорят, что она жестоко обходится со своими поклонниками. К тому же, некоторые переписки она выставляет на всеобщее обозрение в Instagram.
Красота,Фото,
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