Модель помогает девушкам вычислить изменщиков

28-летняя модель из США Пейдж Вулен прославилась на карантине. В Instagram она создала страничку, где публиковала, как незнакомые парни пытались подкатить к ней при помощи сообщений. Теперь девушка вышла на новый уровень и помогает вычислять изменщиков. О том, как она это делает, сообщает "Рамблер".

Тот, кто не отвечает или признается в отношениях сразу — проходит проверку, но были и те, кто повелся на слова Пейдж.

После того, как страница Пейдж с подкатами стала успешной, ей начали приходить сообщения о том, что у многих ее поклонников есть девушки.

После того, как страница Пейдж с подкатами стала успешной, ей начали приходить сообщения о том, что у многих ее поклонников есть девушки. Так, она решила помогать женщинам, проверяя мужчин на верность. Она пишет парню в Instagram и спрашивает, есть ли у него девушка. Тот, кто не отвечает или признается в отношениях сразу — проходит проверку, но были и те, кто повелся на слова Пейдж.