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Как сейчас выглядит «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова 

Полина Алферова 1 час назад
Восемнадцать лет назад Оксана Федорова официально стала самой красивой девушкой в мире.
Восемнадцать лет назад Оксана Федорова официально стала самой красивой девушкой в мире, одержав победу в престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная».
1/6  Восемнадцать лет назад Оксана Федорова официально стала самой красивой девушкой в мире, одержав победу в престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная».
Фото: @fedorovaoksana
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За эти годы Оксана прошла впечатляющий путь от аспирантки Санкт-Петербургского университета МВД РФ до телеведущей, певицы и актрисы. Сегодня красавица отмечает свой день рождения.
2/6  За эти годы Оксана прошла впечатляющий путь от аспирантки Санкт-Петербургского университета МВД РФ до телеведущей, певицы и актрисы. Сегодня красавица отмечает свой день рождения.
Фото: @fedorovaoksana
Даже блестящие модельные перспективы, которые открылись перед ней после победы на конкурсе «Мисс Вселенная», не смогли отвлечь ее от юридической деятельности. Лишь в 2007 году Оксана уволилась из органов внутренних дел в звании майора милиции.
3/6  Даже блестящие модельные перспективы, которые открылись перед ней после победы на конкурсе «Мисс Вселенная», не смогли отвлечь ее от юридической деятельности. Лишь в 2007 году Оксана уволилась из органов внутренних дел в звании майора милиции.
Фото: @fedorovaoksana
4/6 
Фото: @fedorovaoksana
В настоящее время Оксана Федорова активно занимается благотворительностью и по-прежнему отлично выглядит.
5/6  В настоящее время Оксана Федорова активно занимается благотворительностью и по-прежнему отлично выглядит.
Фото: @fedorovaoksana
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После череды ярких романов она обрела семейное счастье в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. У пары двое детей — сын Федор и дочь Елизавета.
6/6  После череды ярких романов она обрела семейное счастье в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. У пары двое детей — сын Федор и дочь Елизавета.
Фото: @fedorovaoksana
Восемнадцать лет назад Оксана Федорова официально стала самой красивой девушкой в мире, одержав победу в престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная». Через четыре месяца она еще раз удивила соотечественников и иностранцев, отказавшись от короны ради защиты диссертации. Впрочем, за эти годы Оксана прошла впечатляющий путь от аспирантки Санкт-Петербургского университета МВД РФ до телеведущей, певицы и актрисы. Сегодня красавица отмечает свой день рождения. «Рамблер» собрал свежие снимки именинницы.
Оксана родилась в Пскове, где окончила милицейско-правовой лицей Пскова с золотой медалью. Она с юности интересовалась юриспруденцией и сразу определились с выбором профессии. Даже блестящие модельные перспективы, которые открылись перед ней после победы на конкурсе «Мисс Вселенная», не смогли отвлечь ее от юридической деятельности. Лишь в 2007 году Оксана уволилась из органов внутренних дел в звании майора милиции.
Она довольно быстро нашла себя на телевидении, вела такие передачи как «Спокойной ночи, малыши!», «Субботник» и «Субботний вечер», а также была ведущей российской версии телеигры «Форт Боярд» совместно с Леонидом Ярмольником. Кроме того, она была участницей одного из сезонов «Танцев со звездами», а в этом году стала гостем шоу «Маска», где скрывалась в образе робота.
Оксана занималась озвучкой мультфильмов («Феи», «Хитрюга Джек», «История игрушек. Большой побег»), снималась в видеоклипах и фильмах.
В настоящее время Оксана Федорова активно занимается благотворительностью и по-прежнему отлично выглядит. После череды ярких романов она обрела семейное счастье в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. У пары двое детей — сын Федор и дочь Елизавета.
Видео дня. Как живет Моисеев после второго инсульта
Женский форум 12
Красота , Фото , Андрей Бородин , Леонид Ярмольник , Оксана Федорова , ФСБ , МВД
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