Восемнадцать лет назад Оксана Федорова официально стала самой красивой девушкой в мире, одержав победу в престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная».

1/6 Восемнадцать лет назад Оксана Федорова официально стала самой красивой девушкой в мире, одержав победу в престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная».

За эти годы Оксана прошла впечатляющий путь от аспирантки Санкт-Петербургского университета МВД РФ до телеведущей, певицы и актрисы. Сегодня красавица отмечает свой день рождения.

2/6 За эти годы Оксана прошла впечатляющий путь от аспирантки Санкт-Петербургского университета МВД РФ до телеведущей, певицы и актрисы. Сегодня красавица отмечает свой день рождения.

3/6 Даже блестящие модельные перспективы, которые открылись перед ней после победы на конкурсе «Мисс Вселенная», не смогли отвлечь ее от юридической деятельности. Лишь в 2007 году Оксана уволилась из органов внутренних дел в звании майора милиции.