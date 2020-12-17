Восемнадцать лет назад Оксана Федорова официально стала самой красивой девушкой в мире, одержав победу в престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная». Через четыре месяца она еще раз удивила соотечественников и иностранцев, отказавшись от короны ради защиты диссертации. Впрочем, за эти годы Оксана прошла впечатляющий путь от аспирантки Санкт-Петербургского университета МВД РФ до телеведущей, певицы и актрисы. Сегодня красавица отмечает свой день рождения. «Рамблер» собрал свежие снимки именинницы.
Оксана родилась в Пскове, где окончила милицейско-правовой лицей Пскова с золотой медалью. Она с юности интересовалась юриспруденцией и сразу определились с выбором профессии. Даже блестящие модельные перспективы, которые открылись перед ней после победы на конкурсе «Мисс Вселенная», не смогли отвлечь ее от юридической деятельности. Лишь в 2007 году Оксана уволилась из органов внутренних дел в звании майора милиции.
Она довольно быстро нашла себя на телевидении, вела такие передачи как «Спокойной ночи, малыши!», «Субботник» и «Субботний вечер», а также была ведущей российской версии телеигры «Форт Боярд» совместно с Леонидом Ярмольником. Кроме того, она была участницей одного из сезонов «Танцев со звездами», а в этом году стала гостем шоу «Маска», где скрывалась в образе робота.
Оксана занималась озвучкой мультфильмов («Феи», «Хитрюга Джек», «История игрушек. Большой побег»), снималась в видеоклипах и фильмах.
В настоящее время Оксана Федорова активно занимается благотворительностью и по-прежнему отлично выглядит. После череды ярких романов она обрела семейное счастье в браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным. У пары двое детей — сын Федор и дочь Елизавета.