Cекреты красоты арабских девушек

Даже несмотря на то, что жительницы восточных стран обычно прячут свои лица от посторонних, об их красоте слагают легенды во всем мире. Загадочные и утонченные арабские девушки обладают бархатной кожей, роскошными, густыми волосами и бездонными темными глазами — единственным их «оружием» в войне за завоевание сердца мужчины.

1/7 Утонченные арабские девушки обладают бархатной кожей, роскошными, густыми волосами и бездонными темными глазами — единственным их «оружием» в войне за завоевание сердца мужчины. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Во время каждого мытья головы они втирают в кожу кислое молоко или кефир. Также среди жительниц этих краев очень популярна глина тфаль. На ее основе часто изготавливаются маски и другие средства для ухода за волосами. Фото: BigPicture.ru 3/7 В отличие от европейских девушек, которые почти поголовно мечтают о загорелой коже, восточные красавицы различными способами пытаются ее осветлить. Для этого они в основном используют сок лимона. Это вещество является отличным натуральным отбеливателем. Фото: BigPicture.ru 4/7 После очищения и отбеливания необходимо обеспечить питание кожи. Справиться с этим поможет маска для лица, которую арабские девушки делают на основе куркумы. К щепотке приправы они добавляют две столовые ложки муки, две столовые ложки молока и столько же розовой воды. Фото: BigPicture.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В жизни каждой арабской женщины обязательно присутствует хаммам – традиционная восточная сауна. Такие процедуры очень полезны для здоровья, так как вместе с потом из организма выходит вся лишняя жидкость и токсины, а кожа становится невероятно мягкой и нежной. Фото: BigPicture.ru 6/7 Арабские женщины придают огромное значение ароматерапии. Самые любимые их эфирные масла – ванильное, розовое, сандаловое, жасминовое и мускусное. Вся парфюмерия в восточных странах создается исключительно на основе эфирных масел. Возможно, именно поэтому она и пользуется таким спросом во всем мире. Фото: BigPicture.ru 7/7 Все достоинства и недостатки своих фигур они скрывают под свободной одеждой. Чаще всего это традиционные наряды, шаровары, туники и платья в пол. Фото: BigPicture.ru

Так в чем заключается их главный секрет? Нам удалось узнать! И, оказывается, он не один — их несколько. Подробнее об этом читайте в материале ниже.

Густые волосы

Одно из самых главных достоинств арабских женщин – их густые и шелковистые волосы, которым могли бы позавидовать многие модели из рекламы шампуней. Как же этим красоткам удается добиться такого эффекта? Ответ прост: натуральная косметика!

Во время каждого мытья головы они втирают в кожу кислое молоко или кефир. Также среди жительниц этих краев очень популярна глина тфаль. На ее основе часто изготавливаются маски и другие средства для ухода за волосами.

Еще одна чудодейственная вещь в их «арсенале» – индийский крыжовник, который также называют амла. Экстракт этого растения можно приобрести на рынке в Ближнем Востоке (и не только) в виде порошка или масла. Если регулярно добавлять небольшое количество этого средства в шампунь или бальзам, уже скоро волосы приобретут более здоровый вид, станут объемными и крепкими.

А вот, чтобы придать волосам более насыщенный оттенок и блеск, местные красавицы вместо привычных нам красок используют натуральные красители для волос, например, хну или басму.

Идеальная кожа

Еще одна отличительная черта арабских красавиц – ухоженная кожа без единого недостатка. В этом заслуга правильного очищения. Для него девушки Востока всегда использовали розовую воду, но более продвинутые модницы не пренебрегают также и мицеллярной водой.

В отличие от европейских девушек, которые почти поголовно мечтают о загорелой коже, восточные красавицы различными способами пытаются ее осветлить. Для этого они в основном используют сок лимона. Это вещество является отличным натуральным отбеливателем.

После очищения и отбеливания необходимо обеспечить питание кожи. Справиться с этим поможет маска для лица, которую арабские девушки делают на основе куркумы. К щепотке приправы они добавляют две столовые ложки муки, две столовые ложки молока и столько же розовой воды. Полученную смесь наносят на лицо на 15–20 минут и смывают теплой водой.

Ухоженное тело

В жизни каждой арабской женщины обязательно присутствует хаммам – традиционная восточная сауна. Такие процедуры очень полезны для здоровья, так как вместе с потом из организма выходит вся лишняя жидкость и токсины, а кожа становится невероятно мягкой и нежной.

Чтобы добиться еще большего эффекта, местные красавицы используют очищающие скрабы на основе натуральных ингредиентов. Один из самых распространенных вариантов – скраб на кофейной гуще. По словам людей, которые регулярно им пользуются, он отлично помогает сократить проявление целлюлита. А по окончанию всей процедуры можно натереть тело аргановым маслом, давно зарекомендовавшим себя в сфере косметологии.

Ароматерапия

Арабские женщины придают огромное значение ароматерапии. Самые любимые их эфирные масла – ванильное, розовое, сандаловое, жасминовое и мускусное. Вся парфюмерия в восточных странах создается исключительно на основе эфирных масел. Возможно, именно поэтому она и пользуется таким спросом во всем мире.

К слову, с недавнего времени аромотерапию также начали использовать девушки с других стран. Но если арабки устраивают себе такие процедуры едва ли не каждый день в домашних условиях, то в европейских салонах, чтобы насладиться благовониями, нужно будет отдать кругленькую сумму денег.

Свободная одежда

Стандарты красоты в странах Востока сильно отличаются от европейских, поэтому и женщины здесь выглядят не так, как мы привыкли. В противовес худобе и подтянутым телам, здесь ценятся сочные формы, поэтому арабки не морят себя голодом и не сидят на диетах, а едят все, что душа пожелает.