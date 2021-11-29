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Названы самые эффектные женщины России

Диана Товсепова
1 час назад

Россия всегда славилась женской красотой, но с годами стандарты меняются вместе со вкусами мужчин. Популярный журнал Maxim выбрал самых сексуальных женщин страны на основе голосов читателей и экспертов.

Очаровательная актриса Любовь Аксенова снимается в новых проектах и сводит с ума зрителей. Первое место в рейтинге самых сексуальных ей достается второй год подряд.
1/7 Очаровательная актриса Любовь Аксенова снимается в новых проектах и сводит с ума зрителей. Первое место в рейтинге самых сексуальных ей достается второй год подряд.
Фото: Instagram @im_lyubovaksenova
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Второе место заняла эффектная актриса Яна Кошкина, известная зрителям по сериалам «Кухня», «Молодеж­ка», «Домашний арест».
2/7 Второе место заняла эффектная актриса Яна Кошкина, известная зрителям по сериалам «Кухня», «Молодеж­ка», «Домашний арест».
Фото: Instagram @yana_koshkina_official
Супермодель Ирина Шейк получила третье место рейтинга, но она единственная в списке россиянка, которую знает весь мир.
3/7 Супермодель Ирина Шейк получила третье место рейтинга, но она единственная в списке россиянка, которую знает весь мир.
Фото: Instagram @irinashayk
Модель с эффектными формами Вики Одинцова располагает 5 миллионами поклонников в Instagram и получает четвертое место рейтинга.
4/7 Модель с эффектными формами Вики Одинцова располагает 5 миллионами поклонников в Instagram и получает четвертое место рейтинга.
Фото: Instagram @viki_odintcova
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Чувственная внешность певицы Елены Темниковой не может оставить равнодушными, так же как и ее голос. Заслуженное пятое место рейтинга.
5/7 Чувственная внешность певицы Елены Темниковой не может оставить равнодушными, так же как и ее голос. Заслуженное пятое место рейтинга.
Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial
Украинская певица Надя Дорофеева не похожа на типичных инста-красоток, но, определенно, заслуживает шестого места в рейтинге.
6/7 Украинская певица Надя Дорофеева не похожа на типичных инста-красоток, но, определенно, заслуживает шестого места в рейтинге.
Фото: Instagram @nadyadorofeeva
Актриса Мария Горбань получает седьмое место не просто так — только взгляните на ее эффектную внешность!
7/7 Актриса Мария Горбань получает седьмое место не просто так — только взгляните на ее эффектную внешность!
Фото: Instagram @gorban_masha

Список получился особенно эффектным. В десятку самых сексуальных в России вошла актриса Настасья Самбурская, певица и модель Татьяна Котова, украинская певица Настя Каменских, актриса Мария Горбань, певица Надя Дорофеева, экс-участница группы "Серебро" Елена Темникова, модель вики Одинцова, супермодель Ирина Шейк, актриса Яна Кошкина.

Первое место второй год подряд занимает очаровательная актриса Любовь Аксенова. Внешность у девушки нежная и, как считают россияне, без капли вульгарности.

О том, как выглядят самые сексуальные женщины страны — в подборке "Рамблера".

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