Россия всегда славилась женской красотой, но с годами стандарты меняются вместе со вкусами мужчин. Популярный журнал Maxim выбрал самых сексуальных женщин страны на основе голосов читателей и экспертов.

Первое место второй год подряд занимает очаровательная актриса Любовь Аксенова. Внешность у девушки нежная и, как считают россияне, без капли вульгарности.