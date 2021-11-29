Россия всегда славилась женской красотой, но с годами стандарты меняются вместе со вкусами мужчин. Популярный журнал Maxim выбрал самых сексуальных женщин страны на основе голосов читателей и экспертов.
Список получился особенно эффектным. В десятку самых сексуальных в России вошла актриса Настасья Самбурская, певица и модель Татьяна Котова, украинская певица Настя Каменских, актриса Мария Горбань, певица Надя Дорофеева, экс-участница группы "Серебро" Елена Темникова, модель вики Одинцова, супермодель Ирина Шейк, актриса Яна Кошкина.
Первое место второй год подряд занимает очаровательная актриса Любовь Аксенова. Внешность у девушки нежная и, как считают россияне, без капли вульгарности.
О том, как выглядят самые сексуальные женщины страны — в подборке "Рамблера".