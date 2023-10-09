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Как выглядит самая красивая девушка России

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    22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия – 2023». Финал смотра состоялся накануне в концертном зале «Барвиха Luxury Village», сообщает ТАСС. Девушка получит 1 миллион рублей призовых, а также будет представлять страну на международных конкурсах красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

    По словам Маргариты, моделью она стала совершенно случайно. Голубева хотела попасть на кастинг рекламы пельменей, но перепутала двери и попала в модельное агентство. В результате девушка подписала контракт с одним из лучших агентств Северной столицы.

    Помимо титула «Мисс Россия – 2023» в активе красотки звание первой вице-мисс «Европа 2023» и победа в конкурсе «Мисс студенчество России 2021».

    Как выглядит самая красивая девушка России – в галерее «Рамблера».

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