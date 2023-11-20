Самая красивая девушка планеты

«Сегодняшний вечер я посвящаю моему внутреннему ребенку и каждой девушке, которая мечтает осуществить свою мечту, даже если само небо становится пределом для ее исполнения. Мечту настолько большую, что люди не верят, что ее можно воплотить в жизнь. Но именно с такими мечтами становится понятно, что только вы сами знаете, что ваши мечты и цели гораздо больше, чем все возможные препятствия, если бороться за их осуществление с решимостью, настойчивостью и страстью», – написала Паласиос за несколько часов до финала.