Самая красивая девушка планеты
Самой красивой девушкой планеты по итогам конкурса «Мисс Вселенная» стала участница от Никарагуа Шейннис Паласиос. Уроженке Центральной Америки удалось обойти 84 соперницы со всех уголков мира и завоевать корону одного из главных конкурсов красоты в мире.
23-летняя Паласиос родилась и выросла в столице страны, городе Манагуа. Девушка недавно получила высшее образование по специальности «Массовые коммуникации». Сейчас она работает телеведущей, моделью, любит снимать, редактировать и продюсировать видео. Об этом сообщает Lenta.ru.
Перед участием в «Мисс Вселенная» Шейннис не раз выступала на других конкурсах красоты. Так, в 2021 году она ездила от страны на конкурс «Мисс Мира», где вошла в список из сорока лучших участниц.
«Сегодняшний вечер я посвящаю моему внутреннему ребенку и каждой девушке, которая мечтает осуществить свою мечту, даже если само небо становится пределом для ее исполнения. Мечту настолько большую, что люди не верят, что ее можно воплотить в жизнь. Но именно с такими мечтами становится понятно, что только вы сами знаете, что ваши мечты и цели гораздо больше, чем все возможные препятствия, если бороться за их осуществление с решимостью, настойчивостью и страстью», – написала Паласиос за несколько часов до финала.
Как выглядит самая красивая девушка планеты – в галерее «Рамблера».